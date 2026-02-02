Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnsanlarımızın manevi duyguların ziyadeleştiği, gönüllerimizin iyiliklere, güzelliklere yöneldiği bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Yeni dönemin eğitim camiamız, evlatlarımız ve aileler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermişti. 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Ana muhalefet partisi gibi 'Atam izindeyiz' deyip yılın tamamında izin yapanlardan, maaşlarını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz. Son kabine toplantımızdan bu yana millet ve ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla devam ettirdik. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

Ayrıntılar geliyor..