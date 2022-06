Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'nde genç pilotları ile başarı peşinde koşacak

Castrol Ford Team, Türkiye, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen, FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı Eskişehir Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2022 Avrupa Ralli Kupası ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi, bu yıl 23-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Toplam uzunluğu 116 kilometre asfalt zeminli 8 özel etaptan oluşan ralliyi daha önce 4 kez kazanan Avrupa şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro yarışacak.

Yarın saat 20.30'da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan seremonik start sonrası ESOK Rallisi'nin ilk günü 24 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda yer alan Servis Park'tan başlayacak. Rallinin ilk günü, 4 özel etabın geçilmesinin ardından saat 16.32'de yine Servis Park'ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başlayarak 4 özel etabın ardından saat 16.42'den itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak.

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. Birinci sırada 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan, 2'nci sırada Ford Fiesta Rally4 ile Efehan Yazıcı, 3'üncü sırada Ford Fiesta R2T ile Can Sarıhan bulunuyor. Castrol Ford Team Türkiye, aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Markalar Şampiyonası liderliğinde bulunuyor.

"Genç Pilotlar Türkiye Ralli Şampiyonluğunun iddialı adayları"

Castrol Ford Team Türkiye'nin, geçen yıl Türkiye'ye Avrupa Ralli Kupası "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, bu yıl Fiesta R5 ile ilk defa 4 çeker bir ralli otomobilinin koltuğunda, ilk iki yarışı podyumda bitirerek iddialı bir başlangıç yapmıştı. Genel klasmanda, ilk yarışta şampiyona üçüncülüğüne yerleşen ve ikinci yarışta şampiyona ikinciliğine yükselen Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nun en büyük adaylarından biri olarak ESOK Rallisi'nde zirve mücadelesine ortak olmak istiyor.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi, geçen yıl sezonun son iki yarışını kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nın artık en güçlü adaylarından biri olduğunu göstermişti. Bu sene de ivmesini her yarış artıran genç pilot Ümit Can Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memişyazıcı, tekrardan zirveye ortak olmak için start alacak.

1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan "Drive to the Future" projesi kapsamında ralli sporuyla tanışan Yazıcı, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak. Drive to the Future projesiyle ralli sporuna başlayan diğer bir genç pilot 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışa katılacak.

"Gençler" ve "İki çeker" sınıfında yarışan genç pilotlar Efehan Yazıcı ve Can Sarıhan'ın hedefi bu yarışta asfalt zemindeki tecrübelerini arttırarak, tempolarını daha da yükseltmek olacak.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan 4 ekip haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 18 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında Eskişehir Rallisi'nde Ford Fiesta'larıyla start alacak. Ford markası performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası konumunda bulunuyor.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bu yıl da takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak Bostancı, uzun yıllar Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı da yine takımın başında olacak.

Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vadeden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, yüksek bir rekabet ortamı sunuyor. Bu yıl yeni 4 çeker Rally3'lerin de Fiesta Rally Cup mücadelesine katılmasıyla eskisinden de daha heyecanlı ve çekişmeli hale gelen kupanın ilk iki yarışında rekabet üst seviyedeydi.

Sezonun ilk yarışı Bodrum Rallisi'ni kazanarak Fiesta Rally Cup liderliğine oturan Erol Akbaş, liderlik koltuğunu Yeşil Bursa Rallisi'ni kazanan Serhan Türkkan'a devretti. 4 çeker Fiesta Rally3'lerle yarışan bu iki pilotu sadece 2 puan geriden takip eden Burak Başlık ise aynı zamanda Ford Fiesta Rally4 ile Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu mücadelesi veriyor. Geçen yıl Fiesta Rally Cup'ı kazanan Kağan Karamanoğlu ise bu yıl iki çeker Ford Fiesta R2T ile Fiesta Rally Cup'da genel klasman dördüncülüğü ve iki çeker sınıfı liderliğinde bulunuyor.

Uluslararası sporculara da açık olan Fiesta Rally Cup'a geçen yarıştan itibaren dahil olan İranlı ekip Saber Khosravive co-pilotu Hamed Majd Yeşil Bursa Rallisi'nde R1-ST sınıfında kazandıkları puanlar ile R1-ST sınıfının lideri Melih Cevdet Yıldırım ve co-pilotu Mert Kaya'nın arkasında ikinciliğe yerleşti. Fiesta R2 ile yarışan Hakan Gürel bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayen isimlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası'nda lider durumda bulunuyor. Geçen yarış yeni otomobili Fiesta Rally3'ün koltuğuna ilk defa geçen Levent Şapçılar ise kupada ikinci sırada bulunuyor.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ise şu şekilde:

"30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak)

17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım (Sonra Açıklanacak)"