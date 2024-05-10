Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı mı? Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı mı kim, yakalandı mı?

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı mı? Merak edilmekte. İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan yabancı uyruklu öğrenci Y.K hakkındaki detaylar internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırma konusu oluyor. Peki, Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı mı? Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı mı kim, yakalandı mı?

OKUL MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜREN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan yabancı uyruklu öğrenci Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.