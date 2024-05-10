AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULA MAYIS 2024! Aile destek ödemesi Mayıs ayı ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi tarihleri!

Aile destek ödemesi mayıs ayı ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi zamlı yatacak mı? Mayıs ayı devam ederken, aile destek yardımının ne zaman hesaplara yatırılacağı konusu gündeme geliyor. Ödemeler, hanede bulunan kişi başına düşen aylık gelir aralıklarına göre düzenli olarak yapılmakta. Mayıs ayı aile destek programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanabileceği önem taşıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayına dair Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin genellikle belirlenen takvime uygun olarak 15 Mayıs ve sonrasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Destek tutarı, hak sahibi hanelerdeki kişi başına düşen aylık gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Buna göre kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı1.250

450 TL üzeri 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri5.667,37 TL'den az 850 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.