Öldürülen öğretmen hangi okulda? Öldürülen öğretmen nerede, hangi şehirde?

Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan Y.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Y.K., okuldan atılma sürecini kendisine yediremediğini söyleyerek olayı tekrar hatırlamasıyla harekete geçtiğini belirtti ve "Amacım öldürmek değildi, dövmekti.' ifadelerini kullandı. Öldürülen öğretmen hangi okulda? Öldürülen öğretmen nerede, hangi şehirde? İşte ayrıntılar...

ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN HANGİ OKULDA?

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybetmişti. Buna göre öldürülen öğretmen İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisedir.