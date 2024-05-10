20 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü okullar tatil mi olacak?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü olan 20 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle okulların durumunun ne olacağına dair bilgi arayışı sürüyor.
Okullar ve kamu ile özel sektör, resmi tatillerde yalnızca tatil yaparlar. Bu nedenle, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı 19 Mayıs günü genellikle tatil olarak kabul edilir. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü okullar tatil mi olacak?