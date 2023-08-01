BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238,00 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,21 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Türk Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,21 puan değer kazandı.

Dün 7.216,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,15 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 7.207,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.113,1, en yüksek ise 7.296,57 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.956 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9660 liradan, avro 29,6040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 düşüşle 1.956 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 84,9 dolardan işlem görüyor.