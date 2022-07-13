Tatilciler bayramda Marmara'nın incisi Avşa'yı tercih etti - Haberler

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Tatilciler bayramda Marmara'nın incisi Avşa'yı tercih etti

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Dağlı - Ekonomi
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Tatilciler bayramda Marmara'nın incisi Avşa'yı tercih etti Bayramın yıldızı Avşa oldu Balıkesir'in Marmara Adasına bağlı Avşa ve Ekinlik adaları bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilciler bayramda Marmara'nın incisi Avşa'yı tercih etti

Bayramın yıldızı Avşa oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adasına bağlı Avşa ve Ekinlik adaları bayramda ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı'nda Avşa Adası ziyaretçi akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adalarımızda herhangi bir sıkıntı yok, yoğunluğu kaldıracak ekiplerimiz hazır 24 saat boyunca çalışıyoruz. Avşa adamızın tamamı ile plajları dolu kışın nüfusu 6 bin olan adamız şuanda 200 bin kişiyi barındırmakta ve tatillerini güzel geçirmelerini sağlıyoruz. Bayramdan sonra da turistleri adalarımıza bekliyoruz Belediye olarak tüm imkanları seferber ettik misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı ile başlayan tatil ise bayramdan sonra da devam ediyor. Oteller yüzde 100 doluluk ile hizmet veriyor.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Ekonomi

Kurban Bayramı Avşa Adası Balıkesir Marmara Yerel Ekonomi Haberler

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