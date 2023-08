92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın teması: ' Gençlik'

İZMİR - Bu yıl 92. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Türkiye'ye umut olmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza umut verelim istiyoruz. Fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var" dedi.

İzmir Kültürpark'ta 1-10 Eylül arasında yıl 92. kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuar'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kültürpark'ta düzenlenen basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra fuar sponsorlarından iş insanı Mesut Sancak, bir süpermarket zincirinin Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açılış konuşmasında, "Heyecanlıyız. 92. kez kapılarını açacak. İzmir İktisat Kongresinde fuarın temelleri atılıyor. 1936'da rahmetli Behçet Uz yangın yerinin şartlarından çıkarak fuarı Kültürpark'a taşıyor. Ardından 2. Dünya Savaşında bile fuar açık kalıyor. 1967'de Zeki Müren ilk defa Manolya Bahçesinde sahne alıyor. 1977'de on binler yürüyen merdiven ile ilk kez fuarda karşılaşıyor. Soğuk savaş gerginliğinin en yüksek olduğu yıllardan ABD ve Sovyetler Birliği o savaşı İzmir Fuarında yaşıyor. 1990'da İZFAŞ kuruluyor ve arkasından bugünlere geliyoruz" dedi.

"İzmir'e gelin, akranlarınızla buluşun"

Fuarın bu yılki temasının 'gençlik' olduğunu söyleyen Başkan Soyer, fuar programından da bahsederek, "Bugün 92. yılında gençlik teması ile başlamamızın temel gerekçesi var. Cumhuriyet ikinci yüzyıla girerken gençler ile girmek istiyor. Gençler yeteneklerini, umutlarını burada büyütsünler, birbirlerine aktarım yapabilsinler istiyoruz. Bu nedenle gençlik temasının cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bizim için atılması gereken adım diye düşündük. 2026'da Avrupa Gençlik Başkenti adaylığımız var. Bu fuarda Uluslararası Tekstil Fuarını da vatandaşlarla buluşturmuş olacağız. 25 ülkeden 61 katılımcının yer alacağı bir bieanal gerçekleşecek. Bu sefer karnaval tadında kortej planladık. İzmir'de ses getirsin istiyoruz. Başlangıcından bitişine kadar çok renkli bir süreç bekliyor. 92.'si en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak. Birbirimiz ile kucaklaşmaya, vakit geçirmeye ihtiyacımız var. O nedenle ben buradan gençlere seslenmek istiyorum. 1-10 Eylül arasında İzmir'e gelin, akranlarınız ile buluşun. İzmir'in eğlenceli eğitsel 10 gününe eşlik edin. Heyecanlıyız, Türkiye'ye umut olmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza umut verelim istiyoruz. Fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var. Diliyorum ki umutsuzluk ve karanlık rüzgarlarını geride bıraktırır" ifadelerini kullandı.

Fuar döneminde konaklama sıkıntısı yaşanması ihtimaline karşı hazırlıkların yapılıp yapılmadığının sorulmasına yanıt veren Soyer, "Hazırız. Dilerim ki yer bulamayacak yoğunluklar yaşansın. Bütün bunlar yaşansın isterim. Bundan yüksünmem" dedi.

"Yapay zeka aracılığıyla ziyaretçilerimizi ulu önderimiz Atatürk ile yan yana getireceğiz"

İEF'in tarihi önemi hakkında konuşmasını gerçekleştiren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Bugün, 92 yıllık köklü tarihiyle İzmir'in simgesi haline gelmiş olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kapılarını bir kez daha açacak olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bir asra yakındır aralıksız olarak kapılarını açmasının sırrı, bir cumhuriyet mirası olarak, Türkiye'yi dünyaya ve dünyayı Türkiye'ye bağlamasında yatıyor. 2. Dünya Savaşı gibi tarihin en karanlık dönemlerinde bile kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, cephede savaşan devletlerin yan yana gelmesine imkan sağlamıştır. Bu düşünceyle İEF, sadece bir fuar değil, aynı zamanda uluslararası bir köprü ve buluşma noktası olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk biliyordu ki genç cumhuriyetin ekonomik zaferlere ihtiyacı vardı. Dolayısıyla İzmir Enternasyonal Fuarını da Türkiye'nin gelecek planlarını hayata geçirmek için kurdu. Onun için İzmir Enternasyonal Fuarı, genç Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıydı. Dünyada olan yenilikleri ülkemize, ülkemizde olan değerleri de dünyaya tanıtma platformuydu. Atamızın bu vizyonunu, İzmir'in bu yıl 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalisti olmasına özel olarak seçtiğimiz 'gençlik' temasıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına girerken, gençlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmek, hepimizin sorumluluğu. 92. İzmir Enternasyonal Fuarı da gençlerimizin gücünü, enerjisini ve öncülüğünü sahneye taşıyacak. Fuarın bu yılki teması olan 'gençlik' aynı zamanda İzmir'imizin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine yansıyan bir kararlılık ve vizyonun da simgesi. Temamıza özel, gençlere yönelik spordan sanata birçok etkinlik Gençlik Alanında yer alacak. Bu yıl fuarımızın onur konuğu ili ise Şanlıurfa. Şanlıurfa, bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi değeriyle İzmir'de fuarımızda olacak. İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari faaliyetlerin yanı sıra birçok etkinliğe ve yeniliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Tekstil Bienali, ülkemizin sanat ve kültür dünyasında önemli bir kilometre taşı olacak. 17 farklı ülkeden 57 sanatçının yer aldığı bienal sayesinde, moda ve tekstil fuarlarımıza ve İzmir'e, ülkemize ekonomik katkı sağlayarak, turizm ve sanat endüstrisine destek sağlayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda her yaş grubuna hitap eden yüzlerce konser, tiyatro, yarışma, çocuklara özel gösteriler gibi birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerimizi bekliyor. Bu yıl İzmir'in Kuruluşu'nun 101. yılının coşkusunu da İzmir Enternasyonal Fuarında yaşayacağız. Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarında Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü de coşkuyla kutlayacağız. Bu anlamlı yıla özel olarak iki benzersiz etkinliğimiz var. İlki, yapay zeka aracılığıyla ziyaretçilerimizi ulu önderimiz Atatürk ile yan yana getireceğiz. İkinci etkinliğimiz ise ziyaretçilerimizi zaman yolculuğuna çıkartacak Cumhuriyet Tüneli. Fuara katılacak olan herkesi, bu unutulmaz deneyimleri yaşamaya bekliyoruz. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreni öncesinde kortej de gerçekleştireceğiz. Açılış kortejimiz, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak ve 1 Eylül günü saat 18: 30'da Cumhuriyet Meydanından başlayacak. Tüm İzmirlileri, kortejimize ve fuarımızın açılış coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz. Hepimizin çocukluğunda, gençliğinde unutulmaz hatıralar bırakan, birçok ilki yaşadığımız İzmir Enternasyonal Fuarı; tarihle geleceğin, gençlikle deneyimin, sanatla ticaretin buluştuğu bir platform olmaya devam edecektir. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.