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31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da Başladı

31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya'da Başladı
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Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 300 firma ve 1000 markanın katılımıyla başladı. Fuarda gıda güvenliği, gıda enflasyonu ve sektör paydaşlarının görüşleri ön plana çıktı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), Antalya'da başladı.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 300 firma ve 1000 marka katılıyor. Fuarda, ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarından yaklaşık 40 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanması bekleniyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, gıdanın çok önemli bir yapı olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunun görüldüğünü söyledi.

Şahin, "İnsan yemeden, içmeden yaşayamıyor. Birkaç saat ancak tahammül edebiliyor. Soğuğa çare buluyor, barınma bir şekilde ötelenebiliyor. Enkaz altındaki insanlar varken, insanların bir diğer önceliği de ne yiyeceğiz, ne içeceğizdi. Dolayısıyla gıda tedariğini her zaman ve her koşulda kesintisiz yapmak zorundasınız. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın meselesi. Gıda güvenliği her şeyin önünde geliyor." diye konuştu.

Vali Şahin, özellikle son dönemde kaçak alkol nedeniyle yaşanan kayıplar nedeniyle gıda tedarik süreçlerinin daha da üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.

Gıda güvenliğinin kritik bir konu olduğunu vurgulayan Şahin, "Alıcı ve satıcı konumunda olan tüm fuar paydaşlarının gıda ürünlerinde aradıkları, ortaya koydukları ana unsur tarladan sofraya tüm süreçlerin hem standart hem de kontrollü olmasının gözetilmesidir. Bu çok kritik bir konu. Kamu kuruluşları olarak özellikle 2025'te gıda denetimlerine büyük ağırlık vereceğiz. Gıda kullanan, üretim ve satış yapan herkes ürünlerinin geçtiği bir önceki aşamayı incelemeli, gözetmeli ve takip etmeli ki tekrar aynı hadiseleri yaşamayalım." diye konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de fuarın başarılı geçmesini dileyerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Fuardaki firmalar bugünün anısına yüzde 25 indirim yapsın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise fuarın ana amacının Antalya turizmine katı sunmak ve üretici firmalarla, uluslararası firmaları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Gıda enflasyonuna değinen Palandöken, "Fuardaki firmalar bugünün anısına en az 1 ay fiyatlarında kar marjlarına göre yüzde 25 indirim yapsın, halka bu ay bir jest ayı olsun. Firmalara gıda enflasyonunun yüksekliğine yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Buradaki firmaların güçleri, devletin gıda enflasyonundaki çalışmalarına ışık tutar." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise fuarın Antalya için çok büyük bir katma değeri olduğunu söyledi.

Fuarın konuklarından eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin de geleceğin en etkili silahının gıda ve enerji olduğunu dile getirdi.

Çetin, fuarın bir marka bir değer haline gelmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarın bu yıl yüzde 30 daha büyüdüğünü belirterek, başarılı bir fuar olmasını diledi.

Fuar, 31 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Ekonomi
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