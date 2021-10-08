Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'na katılan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) standı büyük ilgi görüyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'na katılan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) standı büyük ilgi görüyor. Fuarda OGM, dünyanın pek çok ülkesinden gelen katılımcılara Türkiye'nin ekoturizm rotalarını ve zengin biyolojik çeşitliliğini tanıtıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı adına Türkiye'nin doğa turizmini, biyoçeşitliliğini, korunan ormanlık alanlarını ve genel olarak bu alandaki tanınırlığını artırmak için Macaristan'da düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'ndaki yerini aldı. 25 Eylül tarihinde kapılarını açan ve 14 Ekim'e kadar sürecek fuarda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor. Bu yıl doğayı korumanın öneminin vurgulandığı fuarda OGM, katılımcılara Türkiye'deki av turizmi ve yaban hayatı, korunan orman alanları ve zengin biyolojik çeşitliliği tanıtıyor. OGM ayrıca, son yıllarda tüm dünyada daha çok tercih edilmeye başlanan ve sürdürülebilir doğa seyahati olarak tanımlanan ekoturizm konusunda da meraklılarına bilgi aktarıyor.

'KATILIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Budapeşte Hungexpo Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış gününde yer alan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Dünyanın farklı ülkelerinden pek çok kişinin katıldığı böyle bir organizasyonda Türkiye'yi temsilen yer almak bizler için oldukça kıymetli. Türkiye biyoçeşitlilik ve endemik tür bakımından çok zengin bir ülke. Ayrıca fuarda, son yıllarda üzerinde önemle durduğumuz doğa temelli seyahat olan ekoturizm konusunda yürüttüğümüz çalışmaları da aktarma fırsatı yakaladık. Ülkemizin 81 iline kazandırmak için yürüttüğümüz ekoturizm projemiz, doğa turizmine merakı olan fuar katılımcılarının da ilgisini çekiyor" dedi.


Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

 Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener
Magazin İrem Derici Kubilay Aka İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:30:12. #1.12#