Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti hükümetlerinin 20'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçenin TBMM Başkanlığı'na sunulmaya hazır olduğunu belirterek, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oktay, 2022 yılı bütçe hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla tamamlandığını belirtti.

Oktay, konuşmasının ardından 'Hayırlı uğurlu olsun inşallah' diyerek bütçe kanunu teklifinin olduğu klasörleri sembolik olarak bağladı.