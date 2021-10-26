Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.517.052.108 Gübre Fabrikaları 1.449.553.002 Türk Hava Yolları 1.382.906.362 Tüpraş 944.314.205 Ereğli Demir Çelik 868.545.243 SASA Polyester 843.604.961 Petkim 829.667.342 Kardemir (D) 745.720.492 ASELSAN 691.424.046 Bim Mağazalar 674.169.981 Şişe Cam 664.661.254 Akbank 514.402.042 Koza Altın 475.055.362 Ford Otosan 472.299.288 Yapı ve Kredi Bankası 419.713.644 Koç Holding 416.473.166 Biotrend Çevre ve Enerji 381.903.590 İş Bankası (C) 355.011.464 Arçelik 279.788.882 Sabancı Holding 266.356.398 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler