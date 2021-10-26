Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.517.052.108Gübre Fabrikaları1.449.553.002Türk Hava Yolları1.382.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.517.052.108
|Gübre Fabrikaları
|1.449.553.002
|Türk Hava Yolları
|1.382.906.362
|Tüpraş
|944.314.205
|Ereğli Demir Çelik
|868.545.243
|SASA Polyester
|843.604.961
|Petkim
|829.667.342
|Kardemir (D)
|745.720.492
|ASELSAN
|691.424.046
|Bim Mağazalar
|674.169.981
|Şişe Cam
|664.661.254
|Akbank
|514.402.042
|Koza Altın
|475.055.362
|Ford Otosan
|472.299.288
|Yapı ve Kredi Bankası
|419.713.644
|Koç Holding
|416.473.166
|Biotrend Çevre ve Enerji
|381.903.590
|İş Bankası (C)
|355.011.464
|Arçelik
|279.788.882
|Sabancı Holding
|266.356.398
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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