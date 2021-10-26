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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.517.052.108Gübre Fabrikaları1.449.553.002Türk Hava Yolları1.382.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.517.052.108
Gübre Fabrikaları1.449.553.002
Türk Hava Yolları1.382.906.362
Tüpraş944.314.205
Ereğli Demir Çelik868.545.243
SASA Polyester843.604.961
Petkim829.667.342
Kardemir (D)745.720.492
ASELSAN691.424.046
Bim Mağazalar674.169.981
Şişe Cam664.661.254
Akbank514.402.042
Koza Altın475.055.362
Ford Otosan472.299.288
Yapı ve Kredi Bankası419.713.644
Koç Holding416.473.166
Biotrend Çevre ve Enerji381.903.590
İş Bankası (C)355.011.464
Arçelik279.788.882
Sabancı Holding266.356.398
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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