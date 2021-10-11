Başkan Mustafa Eken; 'Yapılandırma üyelerimizin menfaatine' - Haberler Ekonomi
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Başkan Mustafa Eken; "Yapılandırma üyelerimizin menfaatine"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Mustafa Eken;

STSO Başkanı Mustafa Eken Ekim ayı Meclis Toplantısında, " Faizlerin silindiği, ana paranın 6 takside bölündüğü üyelerimizin menfaatine bir uygulama" dedi.

SİVAS (İHA) - STSO Başkanı Mustafa Eken Ekim ayı Meclis Toplantısında, " Faizlerin silindiği, ana paranın 6 takside bölündüğü üyelerimizin menfaatine bir uygulama" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, pandemi kuralları çerçevesinde Meclis Başkan Vekili Burhan Demirkaynak başkanlığında yüz yüze gerçekleştirildi. Eylül ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis Üyesi Oğuz Demirkaynak 2021 yılı gider bütçesine yapılacak fasıllar arası aktarma işleminin görüşülmesi konusunda bilgi verdi.Meclis Üyesi Muhammed Yavuz Şimşek ise TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaliyle ilgili bilgi vererek, Sivas'ın TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ev sahipliği yapması konusunda girişimler yapılması gerektiğini söyledi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Başkan Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, "Biz, Kazakistan'a, Ticaret ve Sanayi Odamız, Belediyemiz ve Özel İdaremiz ortaklığında bir şirket kurduk. Hem buraya hem de Kazakistan'a. Tabi ki bizim amacımız; Sivas'ın ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve ihracatın artması. Sonuçta Kazakistan'a bir ofis açma kararı alındı. Amacımız ilimizin menfaatleri, Ticaret ve Sanayi Odamızın menfaatleri, imalatçı ve ihracatçı arkadaşlarımızın menfaatleri. Hayırlı uğurlu olsun. Kazakistan'da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız, ondan sonra başka ofisler açılması için çalışma yapacağız" dedi.

"24 saat üyelerimizin emrindeyim"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının 120. Yılını kutladığını belirten Başkan Eken Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Güzel gidiyoruz. Odamız güzel işler yapıyor, Sivas'ın her yerinde var, olmaya da devam ediyor, olacakta. Bu sizin gücünüz, size oy verenlerin gücü. Hep birlikte bu görevi, 4'üncü yılımızı kazasız, belasız, sağlıklı, sıhhatli atlatalım. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz, hepinizin benim için ayrı yeri var. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 24 saat üyelerimizin emrindeyim. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında Odamız üyelerinin eski aidat borçları yapılandırılıyor. Ekim ayı sonunda yapılandırma sona eriyor. İlk taksit ödemeleri de Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Faizlerin silindiği, ana paranın 6 takside bölündüğü üyelerimizin menfaatine bir uygulama. Tüm üyelerimizin faydalanmasında yarar var" şeklinde konuştu. - SİVAS

Başkan Mustafa Eken; Yapılandırma üyelerimizin menfaatine

Başkan Mustafa Eken; Yapılandırma üyelerimizin menfaatine

Başkan Mustafa Eken; Yapılandırma üyelerimizin menfaatine

Başkan Mustafa Eken; Yapılandırma üyelerimizin menfaatine

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Mustafa Eken; 'Yapılandırma üyelerimizin menfaatine' - Haberler Ekonomi
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