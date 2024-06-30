Üye Girişi
Haberler

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Öğrencisi LGS'de 500 Puan Aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. Kırgıl, başarısını çalışmalarına ve destekleyenlere bağladı.

ŞİRİNYER Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl (14), 2 Haziran'da yapılan merkezi Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi. Kırgıl, "Sınavda 500 puan alacağına inanıyordum" dedi.

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu öğrencisi Göktuğ Ege Kırgıl, 2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı. LGS sınavı birincilerinden Göktuğ Ege Kırgıl, "Kurs ile okulu aynı anda yürütmek zor değildi. Ben ikisine de yetebildiğimi düşünüyordum. Hatta çoğu zaman okulu aramayıp dershane kütüphanesinde ders çalışıyordum. Bu süreçte birebir ders aldığım öğretmenler çok yardımcı oldu. Çok çalıştım. O nedenle kolay zor diye yorum yapmak doğru olmaz. Kişiye göre değişir ama bence zordu. Haftada en az 3-4 sınava giriyordum. Ayrıca kendime de deneme yapıyordum. O nedenle çok sınava girmek çok yararlı oluyor. Kursta girdiğim denemelerin 2'sinde, okulumda da 5'inde tam puan aldım" dedi.

'SINAVA BİR HAFTA KALA MERDİVENLERDEN DÜŞTÜM'

Sınava bir hafta kala merdivenden düştüğünü anlatan Kırgıl, "Öğretmenlerim ve ailem çok telaşlandı. Canım çok yanmadı ama kolum kırılır da sınava giremezsem diye çok korktum. Canım yanmamasına rağmen, oldukça korkmuştum. Kolumun kırılıp kırılmaması değil, sadece sınava girip giremeyeceğim önemliydi" diye konuştu.

Sınavdan çıktıktan sonra değişik bir hüzün içerisinde olduğunu aktaran Kırgıl, "Çok değişik bir duyguydu. Ağladım, duygu boşalması gibiydi. Ailem çok yanımda durdu. Öğretmenlerim de aynı şekilde. Hakları ödenemez. Başarımda benden fazla onların katkısı var" dedi. Kırgıl, "Sınavda soruların tamamını doğru yapacağıma inanıyordum. Hatta çoğu öğretmenimle iddiaya girmiştim. Çoğunu da ben kazandım. Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum. Matematikle uğraşmak istiyorum" dedi. Önümüzdeki yıl sınava hazırlanacaklara tavsiyelerde bulunan Kırgıl, "Bence dershaneye kesinlikle gitmeliler, doğru kaynakları kullanmalılar, süre tutarak bol bol deneme çözmeliler. Çok işe yarıyor" dedi.

'AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU'

Şirinyer Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Deniz Günay da "Göktuğ Ege Kırgıl, 2024 LGS'de birinci olma başarısı göstererek 500 tam puanla süreci tamamladı. Sürece başladığında da başarı ortalaması yüksek bir öğrenciydi. Başarı ortalaması yüksek olan öğrenciler belli bir ortalamanın üzerinde başlıyorlar. Süreci tamamlayabilmek adına çok fazla soru çözümlerine, birebir derslere ve çok fazla pratiğe dayalı bir sürecin içerisine dahil etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Göktuğ'un sürecin başından sonuna her hafta uygulanan tüm deneme sınavlarına katıldığını aktaran Günay, "Deneme sınavı sonuçlarında ilk etapta 4-5 yanlışla başlamıştık ama bu yanlışları görerek sınavdan sonraki sürecini daha doğru yönetmeyi başardı. Rehber öğretmenlerimizin tavsiyeleri, planlamaları dahilinde öğrencimiz her sınavda yaptığı hataları düzelterek süreci yönlendirdi. Sınav yaklaştığında hatasız sonuçları gelmeye başlamıştı. Okulda almış olduğu eğitimin üzerine kurumumuzun yaptığı takviye, her hafta girdiği sınavlar, birebir özel dersler ve iyi bir eğitim kadrosuyla kurmuş olduğu diyalog neticesinde bugün elde ettiği sonuç en başta ailesi, sonra da onun bu sürecine destek olan bütün öğretmenler için bir gurur kaynağı oldu. gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Öğrencimizin de aynı hissiyatı paylaştığını görmek çok mutlu ediyor" dedi.

'AİLELER, ÇOCUKLARINA İNANMALILAR'

Göktuğ'un ilkokul1'inci sınıftan itibaren çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen annesi Bedia Kırgıl DA "8 yıl boyunca her zaman her şeyin en iyisini yapacağına inanarak, güvenerek yanında oldum. Bu yıl da zor bir süreç atlattık. Sınavlardan sonra ister istemez stresliydik ama yine de en iyisini yapacağını biliyordum" dedi.

Oğlunun dualarla sınava girdiğini dile getiren Kırgıl, "Sınavdan ilk çıktığında çok ağladı, beni de çok ağlattı. Ama çok güzel bir şekilde tamamlamışız. Sonucu okul öğretmeni bize mesaj attı. Kendisinden emin bir çocuk olduğu için soruların tamamını doğru yaptığını söylemişti. Her zaman söylediklerine inandığım için yine aynı şekilde 500 puan olduğunu bildiğimiz halde sonucu bekledik" dedi. Çocukları sınava hazırlanana ailelere tavsiyelerde bulunan Kırgıl, şöyle devam etti: "Aileler, çocuklarına inanmalılar. Yanlış da doğru da yapabilir. O süreçte ne olursa olsun önemli olan onların mutlu olması. Her şekilde yanlarında olunmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Ege LGS Eğitim Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

 Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu?
Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title