Edirne Ticaret Borsası Başkanı Öztürk: "Deva-i misk helvası bize tarihi miras"

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, coğrafi işaret alan deva-i misk helvasının bir tarihi miras olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, deva-i misk helvasının 39 çeşit baharatla yapıldığını ve geçmişte şifa amacıyla tüketildiğini belirtti.

Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptığı zamanlardan bu yana tarihi miras olan helvanın coğrafi işaret tescilinin ETB tarafından alındığını aktaran Öztürk, "Edirne'de uzun yıllardır geleneksel bir şekilde üretilen, kültürel ve sosyo ekonomik katma değer kazandıran gastronomik bir ürün olan deva-i misk helvası için 31 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurumuz ile başlayan süreç, 6 Ocak'ta tescilin gerçekleşmesiyle tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Edirne Bademli Kurabiyesi, Edirne Acıbadem Kurabiyesi ve Aynalı Süpürge'nin diğer başvurular arasında olduğu ve sürecin devam ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Deva-i misk helvası 'güzel kokan ve bedene iyi gelen' anlamı taşıyor. Araştırmalar sonucunda Osmanlı Edirne'sinde halka ücretsiz dağıtılan, belirli günlerde II.Bayezid Şifahanesi'nde halka sunulan özel bir tatlı olduğu bilgisine ulaştık. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası II.Murat'ın Dimetoka üzerinden şehre geldiği bir günde, karşılamaya gelenler arasında bulunan şeker ustasının padişaha bu helvayı sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da bu helvayı çok sevdiği aktarılmaktadır. Bir başka rivayet ise padişahın kızının hastalandığı ve şifa bulması için hekimlere başvurduğu, padişahın kızının şifayı deva-i misk helvası ile bulduğu yönündedir."

Öztürk, deva-i miskin içeriğindeki baharatların baskın tadına rağmen tatlı bir helva olduğunu belirterek, "Özellikle kış aylarında şifa amaçlı tüketilmektedir. Kırkpınar Güreşleri zamanı pehlivanlara zindelik kazandırmak için beslenme programlarında yer verilmektedir. Üretimi ustalık becerisi gerektiren deva-i misk helvasının, Edirne ile ün bağı bulunduğu için üretim aşamalarının tamamı Edirne'de gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci