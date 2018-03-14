Edirne Edirne'de Üniversitelilerden Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü

Edirne'de üniversitelilerden Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Edirne'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü tarafından, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ile Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de katılımıyla TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanarak, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler taşıyan yaklaşık 100 öğrenci, kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü danışmanı doktor öğretim görevlisi Ahmet Deniz basın açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi olarak Türk ordusunun yanında olduklarını belirten Deniz, Bedenimiz Keşan'da da olsa kalbimiz her zaman Afrin'e ilerleyen Mehmetçiğimizle beraber, Zeytin Dalı Harekatı'nda atmaktadır. Bir taraftan da gözümüz kulağımız Arakan'da zulüm gören Müslüman kardeşlerimizdedir. Tarihimizde yaşanan Çanakkale Savaşı ve diğer savaşlarımızda olduğu gibi birer Mehmetçik adayı olmayı beklemekteyiz. Bizler biliriz ki, şehitlik bizlerin en değerli makamı olup, şahadet içmeye kızlarımızla, oğlanlarımızla hazırız dedi. Üniversiteliler, Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra meydandan ayrıldı.