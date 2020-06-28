Edirne'den kısa kısa Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçede sivrisinekle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçede sivrisinekle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, sivrisinek popülasyonundaki artış nedeniyle ilaçlamanın artırıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Günenç, "Bu yıl erken ilaçlama yapmamıza rağmen sivrisinekteki artış sebebiyle ilaçlama işlemlerimizi sıklaştırdık. Yeni araç talebinde bulunup yeni ilaçlama pompaları tedarik ettik. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri önemseyerek ilaçlama işlemlerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'de temizlik seferberliği

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek geniş bir temizlik çalışması yapıldığını belirtti.

"Çiçek gibi bir Uzunköprü" sloganıyla çalışıldığını kaydeden Becan, belediye ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA