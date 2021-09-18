Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçta 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar" devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada sürücü M.E'nin üzerinde şarjöründe 4 fişek olan tabanca yakaladı.

Araçta yapılan aramada da sürücünün bulunduğu kısımda yer alan paspasın altında şarjöründe 8 fişek olan tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.E. ve yanındaki E.B. gözaltına alındı.

Evin deposundan eşyalar çalındı

Edirne'de bir evin deposundan eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan E.U. evinin deposundan, 2 elektrikli motosiklet, 1 el arabası, 2 ocak, 1 müzik seti, 2 uyku seti, 4 halı, 1 spor ayakkabı, yemek takımları ve 1 odun kesme makinesinin çalındığını tespit etti.

E.U. eşyaları çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Aracının plakaları çalındı

Havsa ilçesinde bir kişinin aracının plakaları çalındı.

Hacı Gazi Mahallesi'nde yaşayan F.D. aracını evinin önüne park etti.

Bir süre sonra aracının yanına gelen F.D. plakalarının çalındığını fart etti. Olayla ilgili F.D. polise şikayette bulundu.