Düzensiz göçmenler kafileler halinde Edirne'ye gidiyor

28.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:24

Kalabalık gruplar halinde 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na gelen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gidişleri devam ediyor.

Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek amacıyla otogara gelen çok sayıda düzensiz göçmen, yoğunluğa neden oldu.

Göçmenlerin otobüs taleplerini karşılamakta zorlanan bazı firmalar, Edirne'ye ek seferler başlattı.

"Hayallerimize Avrupa'da ulaşacağıma inanıyorum"

Komor Adaları'ndan Türkiye göç eden Said Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 kişilik bir kafileyle otogara geldiklerini ve otobüse 01.00'de bineceklerini söyledi.

Abdullah, Fransızca bildiği için Fransa'ya ya da İsviçre'ye gitmek istediğini belirterek, "Avrupa bizi almak istemiyor ama benim ülkemi ve Afrika'daki birçok ülkeyi yıllarca sömürdüler. Türkiye bize kapılarını açtı. Bunun için çok mutluyum ama hayallerimize Avrupa'da ulaşacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Otogarda yaklaşık 5 saat beklediğini ve Avrupa'ya geçmek için sabırsızlandığını söyleyen Faslı Abdullatif Mina da internetten sınır kapılarının açıldığını öğrendiğini ve kuzenleriyle birlikte hemen otogara geldiğini dile getirdi.

Türkiye'de 1 senedir yaşadığını ve iş sıkıntısı çektiğini anlatan Mina, "Avrupa bizim hayallerimizi temsil ediyor. Bizi orada ne beklediğini bilmiyoruz ama bu yolculuğa yine de çıkmak istiyoruz. Türkiye'de kaldığım süreçte çok kötü olaylarla karşılaşmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Edirne'ye 1 yaşındaki bebeğiyle beraber gitmek isteyen Suriyeli Enes Muradi ise eşini hasta olduğu için İstanbul'da bıraktığını, Avrupa'da iyi bir hayat kurabilirse onu da yanına alacağını ifade etti.

Turizm firması yetkililerinden Murat Can da sabahtan itibaren otogara çok sayıda düzensiz göçmenin geldiğini belirterek, "Çok fazla talep var. Özellikle Afrika'dan gelen çok sayıda genç, Avrupa'ya geçmek istiyor. Aralarında bebekleri olanlar da var. Bizim için de zor bir durum. Kalabalığın giderek artacağına inanıyoruz." dedi.

Bu arada, Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bir kısmı da sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda göçmen, otobüse binmek için birbirleriyle yarıştı. Otobüs şoförlerinin aracın dolduğu uyarılarına aldırmayan düzensiz göçmenler, kapıları zorlayarak otobüslere binmeye çalıştı.

Yanlarına bavulları ve hazırladıkları yiyecekleri alan göçmenler, otobüslerle Edirne'ye hareket etti.

Otobüse binemeyen düzensiz göçmenlerin bekleyişleri ise sürüyor.

Kaynak: AA