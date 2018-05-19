Dünyanın Gözü Bu Düğünde! Prens Harry ile Meghan Markle'ın Evleniyor

Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.

GELİNLİKLE GÖRÜNTÜLENDİ

Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi. Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti.

GEORGE ŞAPELİ'NİN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı.

800 KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Tüm dünyanın yakından takip ettiği düğüne 800 kişinin katılması beklenirken, davetliler düğünün gerçekleşeceği Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'ne kabul edilmeye başlandı.

ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE

İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor. Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.

ANNESİNİN ANISINA

Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi. Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.

İşte düğün öncesi objektiflere yansıyanlar;