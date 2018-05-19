Dünyanın Gözü Bu Düğünde! Prens Harry ile Meghan Markle'ın Evleniyor
İngiliz kraliyet ailesinin gözde bekarlarından Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle, beyaz şakayıklar ve güllerle süslenen St. George Şapeli'de 'evet' diyecek.
Dünya bugün bir kez daha bir peri masalına tanıklık ediyor. Rol aldığı Suits dizisiyle ün kazanan Meghan Markle, dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak nitelendirilen Prens Harry ile evleniyor.
GELİNLİKLE GÖRÜNTÜLENDİ
Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi. Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti.
GEORGE ŞAPELİ'NİN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı.
800 KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR
Tüm dünyanın yakından takip ettiği düğüne 800 kişinin katılması beklenirken, davetliler düğünün gerçekleşeceği Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'ne kabul edilmeye başlandı.
ŞAPKA VE DİZ ALTI ELBİSE
İngiliz Kraliyet Ailesi davetlilere, giyim konusunda talimat verdi. Kadınlar şapka ve diz altı elbiseyle, erkekler ise kravatla düğüne katılıyor.
VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Öte yandan Beklenen düğüne halk yoğun ilgi gösteriyor. Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi İngiltere'nin cadde ve sokakları insanlarla dolup taştı.
ANNESİNİN ANISINA
Düğün öncesi Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi. Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.
İşte düğün öncesi objektiflere yansıyanlar;
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Bizdeki ecdad düşmanları elin kraliyetinin düğününü ağzından şakıyalar akıtarak izliyorCevap Yaz 1 Yayından KaldırDİRİLİS: dedesine düsman yetistiren nesil yahudi ve ingiliz ajanlarinin zehirledigi toplum bir gün kendine gelecek heasdp soracak1 Yayından Kaldır
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benim hatun görse bana nie böyle düğün yapmadın diye ortalığı yıkarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan deli olucam o kadar sorun varki memlekette gundeme bak ellam sekeri ingilizler veriyyy sizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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yav bize ne elin ingilizin den memleket meselesi haberleri gundeme getirin de millet birseyler den haberi olsun bize bizim karnimizi ingilizlermi doyuruyorCevap Yaz Yayından Kaldır