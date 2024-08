Uykunun gereksiz olduğunu söyleyen Vietnamlı kadın terzi, 30 yıldır hiç uyumadığını iddia etti

Vietnam'ın Long An bölgesinden 49 yaşındaki terzi Nguyen Ngoc My Kim, inanılmaz bir iddiada bulundu: 30 yıldır hiç uyumadığını söylüyor.

My Kim, çocukluğunda geç saatlere kadar kitap okuma alışkanlığıyla başlayan bu durumun, yetişkinliğinde iş hayatına yansıdığını anlatıyor. 1994'ten beri kendi terzi dükkanını işleten My Kim, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başlamış.

Başlangıçta uyku eksikliği nedeniyle baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı yaşadığını, hatta trafik kazaları geçirdiğini kabul eden My Kim, zamanla vücudunun bu duruma alıştığını iddia ediyor.

"Artık uyuyamıyorum ve bunu garip bulmuyorum," diyen My Kim, sağlığının normal olduğunu, beyninin uyanık ve gözlerinin parlak olduğunu söylüyor.

Bu olağandışı hikaye sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdi birçok kişi, "hiç uyumayan terzi" olarak ünlenen My Kim'i iş başında görmek için dükkanına akın ediyor.

Ancak uzmanlar, My Kim'in iddialarının bilimsel olarak mümkün olmadığını ve insan vücudunun uykusuz yaşayamayacağını belirtiyor. My Kim'in durumu hakkında henüz resmi bir tıbbi inceleme yapılmadığını da not düşmek gerekir.

Bu ilginç hikaye, uykunun önemi ve insan vücudunun sınırları hakkında yeni tartışmalar başlatırken, My Kim'in gerçekten hiç uyumadığı iddiası şimdilik bir gizem olarak kalıyor.