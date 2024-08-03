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Uykunun gereksiz olduğunu söyleyen Vietnamlı kadın terzi, 30 yıldır hiç uyumadığını iddia etti

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Vietnamlı terzi Nguyen Ngoc My Kim, 30 yıldır uyumadığını iddia ediyor. 1994'ten beri kendi dükkanını işleten My Kim, yoğun iş temposu nedeniyle sürekli çalıştığını söylüyor. Uzmanlar bu iddianın bilimsel olarak imkansız olduğunu belirtiyor. İnsan vücudunun uykusuz yaşayamayacağını vurguluyorlar. Bu hikaye, uykunun önemi ve insan vücudunun sınırları hakkında tartışmalar başlatırken, My Kim'in iddiası hala gizemini koruyor.Vietnamlı terzi Nguyen Ngoc My Kim, 30 yıldır uyumadığını iddia ediyor. 19

Vietnam'ın Long An bölgesinden 49 yaşındaki terzi Nguyen Ngoc My Kim, inanılmaz bir iddiada bulundu: 30 yıldır hiç uyumadığını söylüyor.

My Kim, çocukluğunda geç saatlere kadar kitap okuma alışkanlığıyla başlayan bu durumun, yetişkinliğinde iş hayatına yansıdığını anlatıyor. 1994'ten beri kendi terzi dükkanını işleten My Kim, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya başlamış.

Başlangıçta uyku eksikliği nedeniyle baş dönmesi ve dikkat dağınıklığı yaşadığını, hatta trafik kazaları geçirdiğini kabul eden My Kim, zamanla vücudunun bu duruma alıştığını iddia ediyor.

"Artık uyuyamıyorum ve bunu garip bulmuyorum," diyen My Kim, sağlığının normal olduğunu, beyninin uyanık ve gözlerinin parlak olduğunu söylüyor.

Bu olağandışı hikaye sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdi birçok kişi, "hiç uyumayan terzi" olarak ünlenen My Kim'i iş başında görmek için dükkanına akın ediyor.

Ancak uzmanlar, My Kim'in iddialarının bilimsel olarak mümkün olmadığını ve insan vücudunun uykusuz yaşayamayacağını belirtiyor. My Kim'in durumu hakkında henüz resmi bir tıbbi inceleme yapılmadığını da not düşmek gerekir.

Bu ilginç hikaye, uykunun önemi ve insan vücudunun sınırları hakkında yeni tartışmalar başlatırken, My Kim'in gerçekten hiç uyumadığı iddiası şimdilik bir gizem olarak kalıyor.

Uykunun gereksiz olduğunu söyleyen Vietnam'lı kadın terzi, 30 yıldır hiç uyumadığını iddia etti

Uykunun gereksiz olduğunu söyleyen Vietnam'lı kadın terzi, 30 yıldır hiç uyumadığını iddia etti

Uykunun gereksiz olduğunu söyleyen Vietnam'lı kadın terzi, 30 yıldır hiç uyumadığını iddia etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Vietnam Vietnam Sağlık Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (8)

Ramazan Karakuş:

Bu tür boş haberler yalandır,insan uykusuz yapamaz kuran da şöyle diyor Allahı uyku tutmaz,arkadaşlar ben her türlü hayvan besliyorum kuş maymun bu hayvanlar bile uyuyor,Çünkü uyku cok tatlı Bi de güzel yemek yediyseniz bol soslu tavuk sote pirinç pilavı cacık ohh uyursun.

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Mahmutabla:

Biz de uyanmanın gereksiz olduğuna inanıyoruz.

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Mustafa null:

12 saattir uyumuş yeni uyanmış gibi gözleri

17
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Mehmet Vural:

Yaaaa he heeee ??

13
0
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Fethi Tilki:

sallamasyon

9
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Cuma Agsu:

30 yılmış hele 3 gün gercekten uyumasin görürüm onun halini

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0
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isa yatar:

;)))))

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Sebati Can:

Üfürükten teyyare selam söyle o yare. Uyuyamamak bir hastalıktır, rahatsızlıktır!

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0
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