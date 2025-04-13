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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, katıldığı forumda Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin bölgedeki adımlarını tehdit olarak tanımladı. Yunan silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye karşı hazırlandığını söyleyen Houpis, "5 dakika içinde yanıt vermeye hazırız." dedi.

Katıldığı forumda Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Türkiye'nin bölgedeki adımlarının tehdit oluşturduğunu söyledi. Houpis, "Türkiye'ye 5 dakika içinde yanıt vermeye hazırız." dedi.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN SKANDAL SÖZLER

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, katıldığı 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. Türkiye'nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Houpis skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE 5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIRZ"

Ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu söyleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" dedi. Saldırgan sözler kullanan Houpis, Türkiye'nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" savundu.

"ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ KARARLIYIZ"

Türkiye'nin NAVTEX açıklamaları hakkında konuşan Yunan general, "Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz" ifadelerini kullandı. Houpis, "Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse beş dakika içinde Türkiye'ye karşılık veririz" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün artan nüfusu ile ilgili soruya Houpis "Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz" yanıtını verdi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde yaşanan "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" söyledi.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıSOZUMSANA:

Osuruktan tayyare selam söyle o yare :)

Yorum Beğen283
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

5 dakika da karşılık verip, 6. dakika da karşılık görürsünüz... Ve göreceğiniz karşılıkla topraksız kalabilirsiniz...

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıibrahim altınkök:

Devletler askeri güçlerini ayan etmezler, 5 dk.da müdahale gücü olsa bunu kesinlikle saklar..Yorgo yine sallanış..

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıYavuz:

imamoğlunun dostlarına bak sen

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adalara el koyunca bizden çit çıkmayınca sonu böyle olur.

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıALİ BEY:

TABİ AMERİKANIN EYALETİ OLDUNUZ, SATTINIZ TOPRAKLARINIZI, AMA BURDAN SİZE BİŞEY ÇIKMAZ BİZ SÖYLEYELİMDE FAZLA HAYAL KURMAYIN. ( BİR TÜRK )

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGenco:

Rahat uyuyamamanın nedeni Türkiye için beş dakikalık bir şey olduğunuzdan olmasın o :)))

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Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Bu boş muhabbetten boş atarlanmalardan çok sıkıldım evreni göz önüne aldığında şu koca dünya dediğiniz gezegen atomun zerresi bile değilken, o atomun zerresi bile olmayan gezegende yaşayan biz küçük parazitler neyi paylaşamıyoruz merak ediyorum. Yeter artık yeter çalışalım üretelim kazanalım gezelim görelim paylaşalım komşu olalım mutlu olalım yeter yaaaa yeter

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Haber YorumlarıDemir Acer:

adalari ismet inonu hediye etmisti zirvalamayin

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

beşinci dakikada teslim olduk karşılığı mı

Yorum Beğen40
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