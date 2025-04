Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Katıldığı forumda Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Türkiye'nin bölgedeki adımlarının tehdit oluşturduğunu söyledi. Houpis, "Türkiye'ye 5 dakika içinde yanıt vermeye hazırız." dedi.

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN SKANDAL SÖZLER

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, katıldığı 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. Türkiye'nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Houpis skandal ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE 5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIRZ"

Ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu söyleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" dedi. Saldırgan sözler kullanan Houpis, Türkiye'nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" savundu.

"ŞARTSIZ VE KOŞULSUZ KARARLIYIZ"

Türkiye'nin NAVTEX açıklamaları hakkında konuşan Yunan general, "Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz" ifadelerini kullandı. Houpis, "Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse beş dakika içinde Türkiye'ye karşılık veririz" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün artan nüfusu ile ilgili soruya Houpis "Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz" yanıtını verdi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde yaşanan "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" söyledi.