Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Ukrayna Ofisi'ne Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

ULUSLARARASI Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Ukrayna Ofisi, Donetsk bölgesindeki saldırıda üç çalışanının öldüğünü, iki çalışanının ise yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, yardım çalışanlarına yönelik saldırıların 'yeni normal' olmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

ICRC, dün yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesinde planlanan yardım dağıtımı öncesinde Rus güçlerinin düzenlediği saldırı sonucunda üç yardım çalışanın hayatını kaybettiğini, iki çalışanının ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "ICRC ekipleri Donetsk bölgesinde düzenli olarak bulunmaktadır ve araçlarımız Kızıl Haç amblemi ile açıkça işaretlenmiştir. Üç ICRC çalışanının ölümü, son iki yılda dünya genelinde öldürülen insani yardım görevlilerinin sayısında keskin bir artışın yaşandığı bir dönemde meydana gelmiştir. ICRC, insani yardım faaliyetlerinde bulunanların hedef alınmaması ya da çatışmaların ortasında kalmaması için mümkün olan her türlü tedbirin alınması da dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır" denildi.

BU HAFTA YARDIM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İKİNCİ SALDIRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında UNRWA'ya ait bir okulun vurulduğu, 6 UNRWA çalışanının öldüğü saldırıyı kınamış 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil' açıklamasını yapmıştı. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Gazze'de 6 yardım çalışanın öldürülmesinin ardından dün Ukrayna'da yaşanan saldırının 'yeni normal' olamayacağını vurgulayarak, "Bu çirkin eylemleri kınıyorum. Bu yeni bir normal haline gelmemelidir. İnsani yardım çalışanlarına saygı gösterilmesi ve korunması uluslararası hukukun temel bir kuralıdır" ifadelerini kullandı. İskoçya eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf ise ard arda gelen saldırı haberleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Gazze'de 'güvenli bölgeler' hakkında konuşmayı bırakın. Orada sadece ölüm bölgeleri var. Gazze yeryüzünde bir cehenneme dönüştü. İsrail şu anda kelimenin tam anlamıyla cezasız bir şekilde öldürüyor. Sorumlular savaş suçlarından yargılanana kadar daha kaç katliama tanık olmamız gerekiyor?" dedi.

'BİR RUS SAVAŞ SUÇU DAHA'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir Rus savaş suçu daha. İşgalciler bugün Donetsk bölgesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin insani yardım misyonuna ait araçlara saldırdı. Şu an itibariyle, gerekli tüm yardımları almakta olan iki yaralı olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bu Rus saldırısında üç kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu savaşta her şey çok açık: Rusya kötülük ekiyor, Ukrayna ise yaşamı savunuyor. Eğer birileri 'her iki tarafın da' sesini duymak isterse, Rusya'da bu sadece yeniden öldürme izni olarak algılanır. Dünya buna kararlı ve ilkeli bir şekilde karşılık vermelidir. Ülkeler ve uluslararası örgütler kayıtsız kalamaz. Dünya ancak birlikte Rusya'yı bu terörü durdurmaya zorlayabilir ve Moskova'nın barış aramasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.