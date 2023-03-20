Uluslararası Bağışçılar Konferansı'ndan 7 milyar euroluk deprem yardımı

Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda kapanış konuşması yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 7 milyar euroluk deprem yardımı...

Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda kapanış konuşması yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 7 milyar euroluk deprem yardımı toplandığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsveç'in girişimiyle düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda kapanış konuşmasını gerçekleştiren İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye için 7 milyar euro deprem yardımı toplandığını açıkladı. Kristersson, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden, etkilenen insanların yalnız olmadığına dair tek ana mesajı ilan eden sesler duyduk. Sizinleyiz. Ursula ve ben depremlerin ertesi günü bu inisiyatifi ele alma konusunda konuştuk. Bugün burada bu hedefe ulaşılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Önemli yeni destek göreceğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum. Bugünkü toplam taahhütler 7 milyar euroyu buluyor" dedi.

Kristersson'un ardından söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye'deki depremleri yüzyılı aşkın süredir bölgeyi vuran en kötü doğal afet olarak nitelendirdi. Bir trajedi meydana geldiğinde, tek bir cevap vardır. Bu cevap, dayanışmadır. Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte beklentileri aştık. Bu konferans önümüzde çok iş olduğunu gösteriyor" dedi.