Suudi Arabistan'ın para harcama çılgınlığı nasıl son buldu?

Otokratik hükümdarlar, bir zamanlar güçlerinin zirvesindeyken emir verdikleri devasa projelerin kalıntılarında ihtişamlarının yankısını bırakırlardı. Bu anıtsal izler, Ortadoğu'nun verimli ovalarında, dağ yamaçlarında ve çöllerinde görülebilir. Ancak modern dönemdeki en önde gelen temsilcilerinden birinin en iddialı projelerinden geride sadece dijital bir iz kalması muhtemel.

On yıl önce, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman – ya da yaygın olarak bilinen adıyla MBS – ülkesinin bilim kurgu dünyasından çıkmış gibi yeniden tasarlanmasını emretti. Buna Vizyon 2030 adı verildi. Olağanüstü monolitik yapılar, sadece Krallık için değil, tüm dünya için yeni teknolojik harikalar ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktı.

Bu fikirler, hayranlık ve alay karışımı bir tepkiyle karşılanan, fantastik manzaralar çağrıştıran görkemli tanıtım materyallerinde somutlaştı. Bu, petrolü bu kadar çok kullanan Suudi Arabistan'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık devlet fonu (PIF) sayesinde mümkün oldu; bu fonun zenginlikleri, petrolsüz bir geleceğin temellerini oluşturmak için kullanılacaktı.

2030'a dört yıl kala, belki de tahmin edilebileceği gibi, bir küçülme yaşandı. Bunun bir kısmı finansal zorunluluklardan kaynaklanıyor, zira Ortadoğu'daki mevcut savaştan önce petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, Suudi Arabistan'ın olağanüstü servetinin bile darbe almasına neden oldu.

Savaş nedeniyle fiyatlar şu anda hızla yükselmiş olsa da çatışmanın yarattığı belirsizlik Suudi gelir ve harcamaları üzerinde kısıtlamalar getirmeye devam edecek. Ayrıca, bu aşırı pahalı vizyoner projelere yabancı yatırım akışı, Suudilerin beklediği ölçüde hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Peki bu bir yeniden düzenleme mi, yoksa bir geri çekilme mi?

Fanteziden gerçekçiliğe

En çarpıcı projelerden bazıları şu anda sulandırılıyor, askıya alınıyor veya terk ediliyor.

Bunların birçoğu, bir zamanlar her şeyi kapsayan 500 milyar dolarlık Neom mega projesinin şemsiyesi altındaydı.

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki 161 kilometreden büyük kullanılmamış araziyi dümdüz bir çizgi halinde kat ederek şehir kavramını yeniden tanımlaması ve Londra'daki ünlü gökdelen The Shard'dan daha yüksek olması planlanan The Line, görünüşe göre çok daha sıradan bir şeye dönüştürülüyor.

Kuzeybatıdaki dağlarda yer alan Trojena kış tatil beldesi için de frene basıldı. Oradaki kar, Suudi Arabistan'ın amansız bir çöl olduğu imajını yalanlıyor, ancak kar çok uzun süre kalmıyor. Yıl boyunca açık bir dağ tatil beldesi konsepti, bölgeyi artık uygulanabilir görülmeyen bir yapaylık alanına sürükledi.

Kilometrelerce uzunlukta kayak pistleri ve yapay bir göl, lüks oteller ve mağazalar içeren tam donanımlı bir kayak köyü olması planlanıyordu – Arabistan dağlarında İsviçre'deki mini bir St. Moritz gibi. Projenin 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olması bekleniyordu, ancak oyunlar artık iptal edildi ve Kazakistan'da düzenlenecek.

New York'taki Empire State Binası'nın 20 katını barındırabilecek devasa bir apartman ve ofis kompleksi olan The Cube projesi de tamamen rafa kaldırıldı. Projenin maliyeti tahminen 50 milyar dolar olacaktı.

Son zamanlarda, bir dünya spor gücü haline gelme hevesindeki Krallığın en önemli projelerinden biri olarak görülen LIV Golf turu, bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolara mal olan ama finansal ve itibari açıdan bir getiri sağlamayan, son derece pahalı bir fiyasko olarak kaldı.

'Saudi, Inc.' kitabının yazarı Ellen R Wald gibi Suudi Arabistan'ı uzun süredir izleyen bazı gözlemciler, tüm bunları daha önce de şahit olduklarını hissediyor.

"The Line benzeri senaryolar aynıdır. Bilirsiniz, 'Bu devasa şeyi inşa edeceğiz. 'Bir dakika, şimdi bunu önemli ölçüde küçülteceğiz.' Ve bu aynı şey tekrar tekrar olur, zaten bu durum Muhammed bin Selman'dan önce de böyleydi.

"Bu büyük duyuruları yaparlar, çok gösterişli olurlar ve sonra ya inşa edilmez ya da önemli ölçüde küçültülmüş ya da 'eskisi gibi olmayan' bir şekilde inşa edilir."

Wald, önceki hükümdar Kral Abdullah döneminde 2000'li yıllarda inşa edilmesi planlanan yeni şehirleri hatırlatıyor.

"Ekonomik Şehirler" programı, Suudi ekonomisini on yıllardır Krallık için sürekli bir zorunluluk olan petrolden uzaklaştırarak çeşitlendirmeyi de amaçlıyordu.

Sonsuza kadar sürmeyecek tek bir doğal kaynağa neredeyse tamamen bağımlı olmak, çok daha dengeli ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesinin önünde uzun süredir bir engel olarak görülüyordu.

Milyarlarca dolar harcanmasına rağmen sonuçlar büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Önerilen şehirlerin birçoğu hiç hayata geçirilemedi, diğerleri ise daha mütevazı projeler olarak yeniden tasarlandı.

En büyüğü olan, Cidde'nin kuzeyindeki Kızıldeniz kıyısında yer alan 100 milyar dolarlık Kral Abdullah Ekonomik Şehri hayata geçirildi, ancak bir iş ve turizm merkezi haline gelme hedefi gerçekleşmedi.

Umut, büyük yeni yabancı yatırımları çekmek ve Suudi Arabistan'ın geniş ve sürekli büyüyen genç nüfusu için köhneleşmiş devlet sektöründen uzak, gerçek işler yaratmaktı. Ancak 2016 itibarıyla işsizlik oranı hala yüzde 12 civarındaydı.

Wald, bu tür projelerin arkasındaki yetkililerin, projelerin potansiyeline gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmada temel bir başarısızlık yaşadığını düşünüyor:

"Piyasanın ne halde olduğunu sanıyorlardı? Bunun mümkün olduğunu kim söyledi onlara? Büyük bir 'evetçi' zihniyet var. İnsanlar krala duymak istediği şeyleri söylüyor.

"Bu durum danışmanlar için de geçerli, çünkü onlar büyük sözleşmeler istiyor. Dolayısıyla, Suudi müşterilerinin duymak istediğini düşündükleri şeyleri söylüyorlar ve sonra bu projeler başarısız oluyor."

Bu durum on yıllardır devam ediyor; yabancı şirketler, elde ettikleri son derece kârlı sözleşmeleri riske atmak istemediği için genellikle soru sormuyor.

Kapsamlı değişim

Bazıları, MBS'nin 2017'de Krallığın fiili hükümdarı olduğunda, acilen elden geçirilmesi gereken bir sistemi devraldığına inanıyor.

Yıllardır Suudi Arabistan'daki değişimleri takip eden ekonomi analisti Ghanem Nuseibeh, MBS'nin "modern dünyadan çok kopuk" ve "tam bir durgunluğa doğru giden" bir "sosyal ekonomi sistemi" devraldığını söylüyor.

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ı üç yönden değiştirmek üzere tasarlandı: Ekonomik, siyasi ve sosyal.

"Onlar için en zor olan şey, bunları uyumlu bir şekilde uygulamak zorunda olmalarıydı."

Ülkenin güçlü ve son derece muhafazakar İslamcı liderlerinin uyguladığı sosyal kontrol, MBS ve danışmanları tarafından Suudi Arabistan'ın tam ekonomik potansiyeline ulaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyordu.

MBS yönetimindeki siyasi değişim, iktidarın ilk kez daha dinamik ve genç bir nesle devredilmesi olarak sunuldu. Ancak bu, siyasi söylem için yeni bir alanın açıldığı anlamına gelmiyordu.

Nitekim Nuseibeh'in de kabul ettiği gibi değişimin kapsamını ve hızını engelleyen bazı sorunların sorumlusu MBS'nin ta kendisiydi ve bu durum, onun yönetimine de uzun bir gölge düşürdü.

2017'de fiili hükümdar olur olmaz, Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde Suudi Arabistan'ın seçkin yetkilileri ve iş adamlarının toplu olarak gözaltına alınmasını emretti; Suudi hükümeti bunu yolsuzluğa karşı bir operasyon olarak gösterdi, ancak başkaları bunu bir şantaj olarak gördü.

Ayrıca, 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi, Veliaht Prens'in itibarına büyük bir leke bıraktı; bu leke zamanla solmuş olsa da silinmez bir iz olarak kalmaya devam ediyor.

Yetkililerin muhalefeti nasıl ele aldığını ilk elden deneyimleyen bir Suudi, ABD'de yaşayan akademisyen ve insan hakları aktivisti Abdullah al-Ouda. Önde gelen Suudi İslam alimi olan babası Salman al-Ouda, "kargaşa çıkarmak" gibi suçlamalarla 2017'den beri hapiste tutuluyor.

Abdullah, Ritz-Carlton'daki tasfiye gibi olayların, o altın kafeste tutulanlar tahminen 100 milyar dolar ödemiş olsalar bile, Vizyon 2030'u finanse etme hedefine ters etki yaptığını düşünüyor.

"Uzun vadede, bu durum aslında yatırımcıları kaçırdı. Ve tüm bu baskı, yatırımcıların Suudi Arabistan'ı yatırımcıların istediği şey olan öngörülebilirlikten yoksun bir ülke olarak görmelerine sebep oldu.

"Öngörülebilirlik olmadığında, bir gün yatırımcıyken ertesi gün keyfi olarak gözaltına alınmış bir kişi olabilirsiniz ve kimse bunu istemez."

Vizyon 2030, 2016'dan itibaren Suudi Arabistan'a gelmeye başlayan büyük spor ve eğlence etkinlikleri gibi, hem iç gerçekliğini hem de dış imajını büyük ölçüde dönüştürerek, gündemi değiştirmeye yardımcı oldu.

Her şey yüzeysel değildi; nihayet kadınlara araba kullanma hakkı verilmesi gibi manşetlere taşınan adımlar, Suudi Arabistan toplumunu gerçekten değiştirdi.

Öyle ki, ABD'de yaşayan tanınmış bir Suudi moda influencer'ı, Suudi arkadaşlarının her ziyaretinde tutumu çağın gerisinde kaldığı için kendisiyle dalga geçildiğini söyledi.

Yine de insan hakları sorunları bu değişikliklerin gölgesinde kaldı. MBS ve Suudi devlet fonu birbiri ardına yeni alanlara girerken, sporla, sanatla ve çevreyle imaj düzeltme suçlamaları çoğaldı.

Spor ve eğlence dünyasından birçok önde gelen isim Suudi Arabistan'da boy göstermekten memnuniyet duyarken, diğerleri ülkenin insan hakları sicilini gerekçe göstererek bunu reddetti.

Binlerce hayran, motor yarışı ve boks gibi etkinlikler için Riyad'a akın ederken, diğer potansiyel turistler Krallık hakkındaki olumsuz görüşler nedeniyle caydı.

Buna rağmen yaşananlar, birçok genç Suudi için MBS'nin hedeflerinin ilham verici ve popüler olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Vizyon 2030'u kurtarmak

Dış dünyaya en azından kısmi bir başarısızlık itirafı gibi görünen, en gösterişli projelerden bazılarına yapılan harcamalardaki büyük kesinti, Suudi yetkililer tarafından olabildiğince olumlu bir görüntü altında sunuluyor.

Abdullar "Şu anki düşünce, bu mega projeler yerine temelde küçük kazanımlar, küçük başarılar elde etmek" diyor ve ekliyor:

"Örneğin, Kızıldeniz'deki Sindalah ada tatil beldesi, tanıtabilecekleri küçük bir zafer olabilir. Bu, temelde çok geleneksel bir tatil beldesi tarzı ve The Line ve The Cube gibi projeler yerine, vizyonun bir parçası olarak sunulabilir.

"Böylece yetkililer, 'bunlar Neom'un temelini oluşturuyor ve projenin tamamını gerçekleştirmemize gerek kalmadı' diyebilirler."

Bu, yetkililerin son zamanlarda ifade etmeye başladıklarıyla örtüşüyor.

PIF Başkanı Yasir al-Rumayyan, yakın zamanda yaptığı açıklamada, yeni beş yıllık plan kapsamında "fonun stratejisi aracılığıyla, harcamaların ve ödemelerin verimliliğini artırmaya ve işlerin performansını sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeye odaklanarak, bir denge kurmayı ve finansal kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamayı" hedeflediğini belirtti.

Bazı analistlere göre, bu yeniden odaklanma esasen Suudi yetkililer için en iyi seçenek ve Vizyon 2030'u kurtarmanın bir yolu.

Önde gelen Suudi iş insanı ve yönetim danışmanı Thamer Shaker ise durumu farklı bir şekilde ele alıyor:

"Gördüğümüz şey, hırs odaklı bir aşamadan uygulama odaklı bir aşamaya doğru doğal bir evrim. Her büyük ulusal dönüşüm, önceliklendirme, sıralama ve kaynak tahsisinin, duyuruların ölçeğinden daha önemli hale geldiği bir noktaya ulaşır."

Konsept olarak bilim kurgu niteliği daha az olan bazı başlıca projeler geliştirilmeye devam edecek.

Bunlar arasında Riyad'daki eski başkent Diriyah'ın yeniden modellenmesi ve canlandırılması ile yine Suudi başkentinin yakınlarında yer alan devasa ve son teknoloji ürünü tema parkı Six Flags Qiddiya City yer alıyor.

Petra'ya rakip olan Nebati anıtlarıyla ünlü kuzeydeki antik AlUla bölgesinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, bu tür projelerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

Krallığın bir zamanlar unutulmuş bir köşesini Suudi Arabistan'ın yenilenen ulusal ve kültürel kimliğinin amiral gemisi projesine dönüştürme girişimi, şimdiden birkaç milyar dolara mal oldu; burayı küresel bir turizm merkezi haline getirmek için ise milyarlarca dolar daha ayrıldı. Bu, örneğin The Line projesinden daha ulaşılabilir bir hedef.

Ve tabii ki spor alanında Suudiler, en büyük ödüllerden biri olan 2034 Dünya Kupası'nı almayı başardı. MBS'nin tasarımlarda vizyonerliği sağlamaya çalışacağına şüphe yok, ancak daha iddialı konseptlerin bir kısmı, maliyeti bir ölçüde kontrol altında tutmak için dizginlenmiş görünüyor.

Suudi yetkililer, Vizyon 2030'un rotasını değiştirme konusundaki nispeten açık tutumlarını, geçmişteki gizleme ve belirsizlik döneminden bir kopuş olarak göstermeye çalışıyor. Verilen izlenim, hatalarını kabul ettikleri ve rotalarını düzelttikleri yönünde.

Körfez'in siyasi ve ekonomik dinamikleri konusunda uzman olan Mate Szalai, bunun yabancı politikacılar ve diplomatlar için bir dereceye kadar yararlı olduğunu söylüyor:

"Onlar için Suudilerin hatalarını en azından kısmen kabul edip bunlardan bahsetmesi kesinlikle olumlu bir işaret. Ancak bunun çoğu yatırımcı ve paydaşın istediği kadar ileri gideceğini sanmıyorum."

Suudi iş adamı Thamer Shaker ise daha iyimser:

"Çoğu durumda, disiplinli bir önceliklendirme aslında yatırımcıların güvenini artırabilir… Uluslararası alanda konuşulanlar giderek 'duyurular ne kadar büyük?' sorusundan 'uygulama modeli ne kadar güvenilir?' sorusuna kayıyor."

Musluğu kapatmak

Vizyon 2030'un yeniden değerlendirilmesi, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş başlamadan önce de zaten gündemdeydi.

Çatışma, Körfez bölgesindeki statükoya bir şok dalgası gönderdi ve BAE'nin öncülüğünü yaptığı, bölgeyi dünyanın ticari ve turizm merkezi haline gelme stratejisi hakkında şüpheler uyandırdı; Suudi Arabistan ise bu stratejiyi sadece taklit etmekle kalmayıp, onu geride bırakmak istiyordu.

Szalai, yeniden düzenlemenin başlamasından sadece birkaç ay sonra, savaşın Vizyon 2030'un gelecekteki yönü konusunda daha fazla kafa karışıklığına neden olduğunu söylüyor:

"Savaştan önce Suudilerin daha fazla yatırım yapmak istediği kilit alanlar yapay zeka ve turizm, imalat ve madencilik gibi çeşitli diğer önemli projeler ile bazı yerel endüstrilerdi. Ancak madencilik hariç, bunların hepsi savaştan ciddi şekilde etkilendi.

"Savaştan önce ana mesaj, Neom'un artık yapay zekaya odaklanan endüstriler için bir merkez olarak yeniden tanımlanacağıydı. Bu, savaş bağlamında elbette mantıklı, ancak ana mesajın aylık bazda değiştiğini gösteriyor. Bu da stratejik bir kafa karışıklığına işaret ediyor. Yine de Suudi yetkililerin yeni bir plan yapmaları gerektiğini anlamaları açısından bu aynı zamanda olumlu bir işaret."

Vizyon 2030, bazılarının kutladığı, bazılarının ise kınadığı farklı bir Suudi Arabistan'ın ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Ancak üç temel direği olan bu dönüşümün, daha kat edilecek uzun bir yol var.

Siyasi açıdan, muhalefet her zamanki gibi sert bir şekilde cezalandırılıyor.

Sosyal açıdan, Riyad gibi bir şehirde yaşamanın hissini bile değiştiren büyük değişiklikler yaşandı. Bu, Suudilerin 20 yıl önce hiç var olmayan çok çeşitli eğlence türleri için ülke içinde harcadıkları para miktarını artırdı.

Ekonomik açıdan, Vizyon 2030'un dev projeleri, ülkeyi özel ve yabancı yatırımlarının devletin muazzam petrol zenginliğiyle eşdeğer hale geldiği bir geleceğe taşımayı amaçlıyordu. Bu hedef ancak kısmen gerçekleşti.

Suudi liderler için bu, bir zamanlar öngörülen ölçekte olmasa da elbette bir başarı öyküsü olarak sunuldu.

MBS ne kadar vizyoner görülmek isterse istesin, kendisi ve çevresindekilerin gerektiğinde pratik ve pragmatik olarak da görülmek istedikleri açık.

Artık sadece internette var olabilecek projelere harcanan milyarlarca dolar için Suudi halkına hesap vermek zorunda değiller. Anlaşıldığı kadarıyla, Veliaht Prens'in genç Suudiler arasındaki popülaritesi yüksek seviyede.

Bu durum, The Cube gibi mega projeleri sanki atık kağıtmış gibi çöpe atmayı mümkün kılıyor; ki The Cube örneğinde bu, gerçeklerden çok da uzak olmayabilir.

Suudi parasına bağımlı hale gelen spor, eğlence, sanat ve diğer alanlardaki büyük oyuncular, artık musluğun sadece damladığını ya da tamamen kapatıldığını gösteren yeni bir gerçeklikle karşı karşıya.

Ellen R Wald'a göre, LIV Golf Tour gibi bazı projeler başından beri mantıklı görünmüyordu: "Asıl soru, başlangıçta stratejileri neydi?… Yani, muhtemelen o kadar büyük miktarda parayı sadece halkla ilişkiler için harcamamışlardır. Bu delilik olurdu."