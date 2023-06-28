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Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı

Dünya Haberleri

Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazı kıldı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da bugün bayram coşkusu yaşandı. Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde Mescid-i Aksa'da toplanan 100 bin Müslüman namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı. Kudüs'te bulunan Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya girebilseler de İsrail Polisi Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişleri engelliyor.

- Mescid-i Aksa'da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı

KUDÜS - Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazı kıldı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da bugün bayram coşkusu yaşandı. Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde Mescid-i Aksa'da toplanan 100 bin Müslüman namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Kudüs'te bulunan Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya girebilseler de İsrail Polisi Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişleri engelliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Dünya

Aksa Dünya Haberler

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