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Lübnan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından ulusal yas ilan etti

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırının ardından ulusal yas ilan etti. Başbakan Necib Mikati, yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı. Ölenlerin sayısı 500'e yükseldi.