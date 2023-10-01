Libya Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Libya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak 'kardeş ülke Türkiye ile dayanışma mesajı' verdi. Libya'nın terörle mücadelesinde Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak "kardeş ülke Türkiye ile dayanışma mesajı" verdi.

Libya Dışişleri Bakanlığının, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamasında, Ankara'daki terör saldırısı kınandı.

Libya'nın terörle mücadelesinde kardeş Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, Libya'nın terörün her türlüsüne karşı olduğu ve net bir tutum sergilediği vurgulandı.