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Katar, İsrail ve Hamas Arasında İlaç Anlaşması Sağlandı

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki sivillere ve esirlere 'ilaç' ulaştırılması kapsamında anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Katar ve Fransa'nın arabuluculuğuyla gerçekleştiği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki sivillere ve esirlere 'ilaç' ulaştırılması kapsamında anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Katar ve Fransa'nın arabuluculuğuyla gerçekleştiği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki İsrailli esirlere gerekli ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'nde en çok etkilenen ve savunmasız bölgelerdeki sivillere ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılmasında Katar'ın arabuluculuğunun dost Fransa ile işbirliği içinde başarılı olduğunu duyurmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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