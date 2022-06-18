İtalya'da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi - Haberler

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İtalya'da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

BBC - Dünya
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İtalya'da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

İtalya'da kuraklık yüzünden ülkenin en büyük nehri olan Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine düştü.

İtalya'da kuraklık yüzünden ülkenin en büyük nehri olan Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine düştü. Bölgede onlarca belediye, içme suyunun kullanımına kısıtlamalar getirdi.

Yağış oranı en düşük kışlardan birinin ardından son haftalarda ortalama üstü seyreden sıcaklıklar yüzünden Po Nehri'nde su seviyesi yüzde 72 oranında azalmış durumda.

Po Nehri Gözlemevi, bölgede sıcaklıkların dönem ortalamasına göre 4 dereceye kadar yüksek seyrettiğini; dağlık alanlardaki kar rezervlerinin de çok düşük seviyede olduğunu açıkladı.

Alp Dağları'ndan Adriyatik Denizi'ne kadar yaklaşık 650 km boyunca uzanan Po Nehri, ülkenin tarım üretimi için kritik öneme sahip.

Po Nehri'ndeki su seviyesi, ortalamanın yaklaşık 3 metre altına indi. Po Gözlemevi, su seviyesindeki büyük düşüşün içme suyundan tarıma ve hidroelektrik sektörüne kadar zincirleme etki yaratacağı uyarısı yaptı.

Ansa ajansının haberine göre tarım sektöründe hasarın 1 milyar euro'ya ulaşabileceği hesaplanıyor.

"Tarım için felaket"

Nehrin kaynağının yer aldığı Piemonte bölgesi, 170 belediyede içme suyu kullanımına kısıtlama getirdi. Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio, bu belediyelerde "içme suyunun yalnızca beslenme amacıyla kullanılması ve uygunsuz kullanımının kısıtlanması" yönünde kararlar alındığını açıkladı.

10 belediyede ise geceleri su kesintisine gidilecek.

Cirio, bölgede 2009'dan bu yana en sıcak Mayıs ayının bu yıl kaydedildiğini, özellikle tarım alanlarının sulanması konusunda "çok ağır bir acil durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi.

Piemonte Bölge Başkanı, "Gübre fiyatlarının üçe katlandığı, benzin fiyatlarının arttığı bir yılda tarım için su bulamamak felaket demektir" dedi.

İklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı

İtalya Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli de, yağış oranlarının düşüklüğü ve sıcaklıkların yüksekliğinden kaynaklanan bu kuraklığın doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Mercalli İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, Po Nehri ve çevresindeki verilerin uzmanları şaşırtmadığını, yıllardır hazırlanan raporlarla bu konuda alarm verildiğini söyledi; siyasetçilerin çevre konusunu acil gündem maddeleri arasına almamasından şikayet etti.

"İklim konusunda acil durum içindeyiz" diyen Mercalli, "Gezegenimizi çok ağır bir hasta olarak düşünmeliyiz, tedavi için hemen müdahale edilmeli. Bir yıl sonra değil hemen bu akşam" uyarısı yaptı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
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