İran'da Mahsa Emini'nin memleketinde terör örgütü bağlantılı gösteri planı engellendi

İran'ın Sakkız kentinde, Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yıl dönümüyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilmek istenen izinsiz gösteride ateş açmayı planlayan terör örgütü bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silahlar ve askeri üniforma ele geçirildi.

İran'da, Irak'tan ülkeye giren ve geçen yıl gözaltındayken hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin memleketi Sakkız kentinde "izinsiz bir gösteride ateş açmayı planlayan, terör örgütleriyle bağlantılı" 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerin birinci yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Irak'ın Kürt bölgesinden ülkeye girerek, Emini'nin memleketi Sakkız'da izinsiz bir gösteride ateş açmayı planlayan "terör örgütlerine bağlı bir ekip" tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişilik ekibin üzerinden 3 kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 pompalı tüfekle birlikte 2 adet askeri üniforma ele geçirildiği aktarıldı.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, olayların yıl dönümünde, sosyal medyada protesto eylemleri için "halkı kışkırtmaya çalışan" 97 kişinin kimliğinin tespit edildiği ve bunlardan 48'ine adli işlem uygulandığını bildirdi.

Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arifesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı.

Sosyal medyada ise anma töreni ve gösterileri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin Mahsa Emini'nin mezarının bulunduğu Ayçi Kabristanı'na giden yolları kapattığına dair görüntüler paylaşıldı.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) uzun süredir faaliyet gösteren Komele, İKDP, PAK ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK gibi rejim karşıtı silahlı grupları, geçen yıl Mahsa Emini gösterileri sırasında ülkenin batısında güvensizlik oluşturmaya çalışmakla suçlamıştı.

Ülkede gösteriler devam ederken söz konusu grupların Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik füze, İHA ve top atışlarıyla saldırılar düzenleyen İran, daha sonra Irak yönetimi ile bu silahlı rejim karşıtı grupların 19 Eylül'e kadar sınırdan uzaklaştırılması ve silahsızlandırılması için anlaşma imzalamıştı.

Irak, söz konusu grupları, sınırdan uzak noktalarda belirlenen kamplara taşımaya başladığını duyurmuştu.