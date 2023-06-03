Fransa ve Malezya Dışişleri Bakanları Paris'te Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Paris'te bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkiyi ele aldı. Savunma sanayi alanındaki işbirliğini yeniden başlatmaya karar veren bakanlar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Myanmar'daki siyasi durum hakkında da görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Paris'te görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan görüşmede, Fransa ve Malezya arasındaki ilişkiyi ele aldı ve iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğini yeniden başlatmaya karar verdi.

Görüşmede Colonna, Fransa'nın, Malezya'nın uluslararası tanınmış sınırları çerçevesinde egemenliğini tanıdığını ifade etti. İki bakan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını da ele aldı.

İkili, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na ve tüm devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Fransa ve Malezya Dışişleri Bakanlarının, uluslararası hukuka herkesin uyduğu "özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik alanından" yana olduklarını ifade ettiği kaydedilen açıklamada, ikilinin, darbe sonrası Myanmar'daki siyasi durum karşısında duydukları endişeyi dile getirdikleri belirtildi.