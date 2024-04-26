Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne?

Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Sorusu, gündeme gelen sıcak haberler ile birlikte araştırma konusu oldu. Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili alınmakta olan yeni kararlar dahilinde birçok kişi araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne?

TAVUĞA İHRACAT YASAĞI MI GELDİ?

Bakanlık, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor. Kırmızı etin ardından beyaz ette de görülen fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık, tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan tedbirlerle fiyatlarda dengeyi sağlamaya çalışacak.

Yüksek seyreden kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Ortaya çıkan durum, beyaz ete ulaşmayı zorlaştırırken vatandaşlar da çözüm beklentisine girmişti.

CNN Türk TV'nin aktardığına göre Ticaret Bakanlığı, beyaz etteki fahiş fiyat sorununu çözmek için tavuk ihracatına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.