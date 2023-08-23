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Fidan, Bağdat Büyükelçiliği çalışanları ve Polis Özel Harekat personeliyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği çalışanlarıyla ve Irak'ta görev yapan Polis Özel Harekat personeliyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği çalışanlarıyla ve Irak'ta görev yapan Polis Özel Harekat personeliyle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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