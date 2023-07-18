Dünya Genelinde Sıcaklık Rekorları Görülebilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'da sıcaklık değerlerinin yakından takip edildiğini ve bu bölgelerde sıcaklık rekorları görülebileceğini duyurdu. Sicilya'da yeni sıcaklık rekoru kırılabilir. WMO, iklim değişikliğine dikkat çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'da sıcaklık değerlerinin yakından takip edildiğini ve bu bölgelerde sıcaklık rekorları görülebileceğini duyurdu.

WMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Meteoroloji Örgütü, yoğun sıcak hava dalgalarının ABD'nin güneyi, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Çin dahil Asya'daki bazı ülkeleri etkisi altına alması nedeniyle olası yeni sıcaklık rekorlarını inceleyecek. Bazı ülkeler ulusal sıcaklık rekorları da kırabilir. Bunlar WMO'nun Küresel İklimin Durumu raporuna yansıtılacaktır" denildi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, "Isınan iklimimizde giderek daha sık görülen aşırı hava koşulları, insan sağlığı, ekosistemler, ekonomiler, tarım, enerji ve su kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum, sera gazı emisyonlarının mümkün olduğunca hızlı ve derinlemesine azaltılmasının artan aciliyetinin altını çizmektedir. Buna ek olarak, toplumun ne yazık ki yeni normal haline gelen bu duruma uyum sağlamasına yardımcı olmak için çabalarımızı arttırmalıyız" dedi.