2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ! #128204 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem ortak sınav tarihleri duyurdu. Öğrenciler ve öğretmenler, yeni ortak sınav tarihlerini merak ediyor. 8. ve 12. Sınıfların ortak sınavları ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ! MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

8. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu LGS 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. 12. sınıf öğrencileri de YKS'ye 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.