Dolar düşüyor mu? #128184 1 Dolar ne kadar oldu? 6 Mayıs Döviz Kuru!

Güncel dolar kuru ve Kapalı Çarşı döviz kuru araştırılıyor. Dolar düşüyor mu? Dolar ne kadar oldu? sorularına yanıt aranırken 6 Mayıs dolar kaç lira olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, dolar, euro, sterlin ve altın fiyatlarını öğrenmek için 6 Mayıs 2024 döviz kurlarını araştırıyor. 1 Dolar ne kadar? Dolar bugün düşüyor mu?

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,2910'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,7860 dan satılıyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARLARINDA

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "Yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

"YAPILACAK AÇIKLAMALAR BELİRSİZLİKLERİ AZALTACAK"

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini kaydederek hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.