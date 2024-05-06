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2024 kurban kesim bedelleri belli oldu

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Diyanet, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek Müslüman alemi, kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Diyanetten yapılan açıklama ile bu yıl için vekalet ücreti de belli oldu

YURT İÇİ İLE YURT DIŞI ARASINDA 7 BİN TL FARK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini ifade etti.

2024 kurban kesim bedelleri belli oldu

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.

VEKALETEN KURBAN BAĞIŞI NEDİR?

Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIP VERİLİR?

Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur. Kurban kesme vekaleti alırken vekalet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekaleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ali Erbaş Kurban Ekonomi Haberler

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Yorumlar (24)

RC MD:

Neden yurtiçinde yurt dışındakinin 2 katından fazla neredeyse 3 katı? Yoksa rekor kıran et fiyatları dışarıda böyle değil mi?

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Haksızmıyım:

yurt dışı derken almanya italya değil, uganda somali bangladeş.

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Mehmet Can Şenel:

Nijer de 1 koyun ve ya keçi 65 Euro,Büyük baş Hayvan Hisse 115 Euro

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Ercan cıftcı:

1 tonluk dananın karkas kesim fiyatı 350.000 TL. Tamam yem fiyatı vs anladık ama bu kadarda değil. Bizim çiftçimiz' de voleyi vurma peşinde. %10-20 kazanalım işi bitmiş.

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yanıt0
Bükücü:

Yurt içinde niye 11 bin 750 lira da yurt dışında 4 bin 750 lira ???

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6
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Ergün Erkuş:

AFRİKA VE FAKİR OLAN ÜLKELERDE ET TÜKETİMİ AZ OLDUGUNDAN..

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akrep kral:

dışarıda ucuz bizde her şeyin fiyatı kat kat maşallah

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Emir Emir:

YURTDIŞI KURBAN FİYATINI DUYUNCA ŞOK GEÇİRDİM 4750 TL TÜRKİYE'DE HOROZ VE HİNDİ ALAMIYORSUN,YURDIŞINDA KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİLİYORSA YAZIKLAR OLSUN.DİŞİ HAYVAN KESMEYE DEVAM,HAYVANCILIK BÖYLE BİTİRİLİR.

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5
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AYBARS TÜRKYILMAZ:

Bu şahsın Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınması elzemdir.Aylık ödemesi 1 milyon 200 bin tl ile Audi A8 makam aracı kiralandığı haberleri ayyuka çıkmışken kim diyanete kurban bağışlar arkadaş..

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Muhterem B:

Kanka kurbanı kendin için kesiyon diyanet değil araba konusunda ki siteminde haklısın ama

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