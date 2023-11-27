Doğu Afrika Topluluğu Barış Gücü Kongo'dan Çekiliyor

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) barış gücü birlikleri, gelecek ay Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) çekilmeye başlayacak. KDC hükümeti, faydalı olmadığını ileri sürerek hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de EAC barış gücünün bölgeden çekilmesi çağrısı yapmıştı.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) barış gücü birlikleri, gelecek ay Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) çekilmeye başlayacak.

Tanzanya'da yapılan EAC Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan karara göre, 8 Aralık'ta süresi dolan KDC'deki barış gücünün görevi uzatılmayacak.

EAC birlikleri ülkeden çekilmeden önce burada görev yapan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış gücüyle de öneriler için bir araya gelecek.

KDC hükümeti, faydalı olmadığını ileri sürerek hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de EAC barış gücünün bölgeden çekilmesi çağrısı yapmıştı.

BM ve KDC hükümeti geçen hafta, ülkedeki barış gücünün çekilmesine ilişkin anlaşma imzalamıştı. Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük BM misyonlarından olan MONUSCO, 3 aşamalı çekilme planının aralıkta başlayacağını duyurmuştu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.