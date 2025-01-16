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Blue Origin'in New Glenn Roketi Başarıyla Fırlatıldı

Blue Origin'in New Glenn Roketi Başarıyla Fırlatıldı
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Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin, New Glenn roketini Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Roketin yüklerini yörüngeye sokmasının ardından, yeniden kullanılabilir ateşleyici kısımda veri akışı durdu. Şirket, yörüngeye ulaştığını duyurdu.

(ANKARA) - Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından üretilen New Glenn roketi, bugün Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. New Glenn'in, uzaya taşıdığı yükleri başarılı bir şekilde yörüngeye sokmasının ardından roketin, Dünya'ya kontrollü bir şekilde iniş yapması beklenen yeniden kullanılabilir ateşleyici kısmından veri alınamadı.

Blue Origin'in ilk roketi New Glenn Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yerel saatle sabah saat 02: 00'ı birkaç dakika geçe uzaya fırlatıldı. Yeniden kullanılabilir teknolojiye sahip New Glenn'in, ikinci kısmında taşıdığı Blue Ring Pathfinder uzay mobilite platformu, hedeflenen yörüngeye başarıyla yerleşti. Yerleşmenin ardından ikinci ve birinci kısımlar birbirinden ayrılırken ateşleyici birinci kısımdan veri akışı durdu. Yeniden kullanılabilir birinci kısmın Dünya'ya kontrollü iniş yapması bekleniyordu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin, saatler önce sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "New Glenn, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman çizgisini geçti" ifadeleri kullanmıştı.

Blue Origin daha sonra yaptığı bir açıklamada, New Glenn'in, hedeflenen yörüngesine güvenle ulaştığını ve birincil amacını gerçekleştirdiğini belirtti. Blue Origin şu ifadelere yer verdi:

"İkinci aşama, BE-3U motorlarının iki başarılı ateşlemesinin ardından hedeflenen yörüngeye ulaştı. Blue Ring Pathfinder iyi bir performansla veri alıyor. İniş sırasında roketin ilk aşamasını kaybettik. İlk denemede ilk aşamanın inişini gerçekleştirmek cesur bir hedefti. Öğreneceğiz, bu bilgiyi geliştireceğiz ve bir sonraki fırlatmamıza, baharda uygulayacağız. Bugün aldığımız sonuçtan heyecan duyuyoruz."

Kaynak: ANKA / Dünya
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