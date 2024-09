Bakan Işıkhan'ın Paris temasları

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Paris'teki temasları kapsamında ilk olarak OECD Genel Merkezi'nde, OECD Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, OECD'nin kurucu üyelerinden biri olarak Türkiye'nin OECD ile sürdürdüğü yakın ve güçlü işbirliğine verilen öneme dikkat çekerek, görüşmede ele alınacak konuların bu işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını ifade etti. OECD'nin, küresel düzeyde ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik kapsamlı analizleri ve kanıta dayalı politika önerilini yakından takip ettiklerini ve bu katkıları son derece değerli bulduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "OECD'nin sunduğu veri ve analizler, sadece üye ülkelerin politikalarına değil, küresel çapta uluslararası politika geliştirme sürecine de yön vermektedir. OECD ayrıca, ülkeler arasında deneyim paylaşımına olanak tanıyan bir platform sunarak, küresel düzeyde karşılaştığımız sorunlara ortak çözümler üretmemize olanak sağlamaktadır. OECD'nin ortaya koyduğu analiz ve politika önerileri, yalnızca üye ülkeleri için değil, aynı zamanda uluslararası kuruluşlar için de bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bunun en son örneği, geçtiğimiz Temmuz ayında G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda OECD'nin ILO ile birlikte G20 Hedefleri kapsamında sunduğu kapsamlı analizlerdir. Bu çalışma, bir yandan bu hedefler kapsamında G20 üyesi ülkelerdeki ilerlemeyi analiz ederken, diğer yandan da Ülkemizin kadın istihdamı konusunda başarılı bir şekilde yürüttüğü İş Pozitif Programı gibi G20 üye ülkelerinin iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına olanak sağlamıştır" dedi.

'OECD İSTİHDAM, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİTESİ ÇATISI ALTINDAKİ FAALİYETLER BAKANLIĞIMIZIN VİZYONU İLE TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, OECD ile uzun yıllardır devam eden güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Işıkhan, "Özellikle 'İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi (ELSAC)' ve bu Komite altında faaliyet gösteren İstihdam, Sosyal Politika ve Göç Çalışma Gruplarındaki aktif katılımımız, Bakanlığımızın bu işbirliğine verdiği önemin en somut bir göstergesidir. ELSAC çatısı altında çalışmalarımız, nitelikli istihdam fırsatları yaratma, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri azaltma, uluslararası göçü yönetme ve sosyal koruma sistemlerini güçlendirme gibi kritik konuları kapsamaktadır. Bu hususlar, Bakanlığımızın vizyonu ile tam bir uyum içerisindedir" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, OECD'nin sunduğu uzmanlık, analiz ve analitik desteğin, Bakanlığın politika geliştirme süreçlerine doğrudan katma değer sağladığını ve karar alma mekanizmalarını daha etkili ve isabetli hale getirdiğini söyleyerek, bunun da ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bakan Işıkhan ayrıca, ELSAC kapsamında yürütülen bazı çalışmaların gönüllü katkıya dayanmasının, verilerin karşılaştırılabilirliğini ve elde edilen sonuçların kapsayıcılığını sınırlandırdığını vurgulayarak, bazı kritik alanlarda gönüllülüğe dayalı faaliyetlerin tüm üye ülkelerin katılımını içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak OECD ile yeşil dönüşüm alanında Türkiye'deki bölgesel işgücü piyasaları için fırsatlar ve zorlukları ele alacak projeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu çalışmaların, 2024-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejimizin yeşil dönüşüm odağına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bakanlığımız, ELSAC dışındaki OECD Komitelerine ve Programlarına da katılım ve katkı sağlamaktadır. Örneğin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde iş yaratma, sosyal katılım ve ekonomik büyümeye yönelik yenilikçi yaklaşımlarla desteklemek için oluşturulan OECD Yerel İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında aktif olarak rol almaktayız. Bu ve benzeri Programlardan Bakanlık olarak daha fazla yararlanmak istiyoruz" İfadelerini kullandı.

'2026 YILINDA OECD BECERİLER ZİRVESİ'Nİ ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün, üretim süreçlerinden çalışma modellerine kadar işgücü piyasasını her yönüyle etkileyen köklü değişimlere yol açtığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu dönüşüm, mevcut mesleklerin gerektirdiği becerilerin hızla değişmesini zorunlu kılarken, yüksek teknolojiye dayalı yeni meslekler için yeni beceri ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, işgücü piyasasının gereksinimleriyle uyumlu becerilerin geliştirilmesi, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için kritik bir öneme sahiptir. Bu inançla Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, hem geleceğin işlerine yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi, hem de istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik birçok önemli adım atmıştır" dedi.

Bu çerçevede işgücü piyasasının gereksinimlerine uyumlu becerilerin geliştirilmesinin her zaman Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Bakan Işıkhan, "2016 yılından bu yana düzenli olarak düzenlenen OECD Beceriler Zirveleri, toplumlarımıza değer katan ve ekonomik büyümeyi destekleyen beceri politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmuştur. Bu çerçevede Türkiye olarak, 2026 yılında ev sahipliğini yapacağımız OECD Beceriler Zirvesi'ni gerçekleştirerek, bu küresel çabayı güçlü bir şekilde devam ettirme konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz. Zirvenin, OECD üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğine, en iyi uygulamaların paylaşılmasına ve beceri reformlarının etkilerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye olarak, Zirvenin başarılı geçmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. OECD'nin de desteğiyle, 2026 Beceriler Zirvesi'nin, katılımcı tüm ülkeler için somut kazanımlar sağlayacak bir başarı hikayesine dönüşeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

'TÜM ULUSLARARASI KURULUŞLARI FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ KRİZE SON VERMEK İÇİN AKTİF ROL ALMAYA DAVET EDİYORUM'

Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamı en güçlü ifadelerle kınadığını belirten Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve güçlü liderliği altında, Türkiye'nin, Filistin halkının yaşam hakkı mücadelesinde her zaman yanında olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu trajedi karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, OECD başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, Filistin halkına destek olmak ve bu insani krize son vermek için aktif rol almaya ve girişimlerde bulunmaya davet ediyorum." Şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, Paris'te Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris'e giden Bakan Işıkhan, burada Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile de bir araya geldi. Yurt dışındaki vatandaşların sosyal yaşamda ve çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukların farkında olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yurtdışındaki birimlerimiz vasıtasıyla üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirme konusunda her türlü hassasiyeti gösterdiğimizden emin olun. Sunduğumuz hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik yoğun mesai harcıyoruz. Bu yönde geçtiğimiz günlerde Maltepe Üniversitesi ile yurt dışında yaşayan Türklere dair ortak çalışmalar yapılmasına ilişkin bir işbirliği protokolü imzaladık" dedi. Bakan Işıkhan, "Çeşitli sebeplerle dünyanın dört bir yanında yaşamını sürdüren soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olarak, bu protokolle temel hedefimiz, buralarda yaşadığınız süre zarfında ortaya çıkan veya şekil değiştiren sorunlarınızı bilimsel ve doğru olarak tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik etkin çözüm önerileri geliştirmek üzere araştırmalar yürütmek, projeler, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemektir." ifadelerini kullanarak, hızla küreselleşen dünyada hangi ülkede yaşarsa yaşasın, arada coğrafi mesafeler olsa da toplumların kader birliği içerisinde hareket etmesi gerekliliğini ortaya koydu.

'DÜNYANIN NERESİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ GÖRSE İMDADINA KOŞAN BİR ÜLKEYİZ'

Değişen bölgesel güç dengeleri ve gelişen teknik araçlarla birlikte ortak hareket imkanının her geçen gün daha kolaylaştığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi görse imdadına koşan bir ülke, koruyup kollayan büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak, yurt dışında yaşayan soydaşlarımız, vatandaşlarımız elbette bu kabiliyetin nimetlerinden yararlanan grupların başında geliyor. Bu hususta özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç, talep ve sorunlarıyla ilgilenme noktasında ülkemiz oldukça ilerlemiş durumda" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletin vatandaşlara sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurmasının, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz, birimlerimizin olmadığı yerlerde ise Dışişleri Bakanlığımızın yurt dışı birimleri vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürütmekteyiz" dedi.

'YURT DIŞI TEŞKİLATI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (YTYBS) İLE DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI HİZMET SAĞLIYORUZ'

2019 yılında uygulamaya alınan Yurt Dışı Teşkilatı Bilgi Yönetim Sistemi (YTYBS) ile yurt dışındaki vatandaşların sigorta ile ilgili bilgilerini anlık olarak sorgulayabildiğini ve bu anlamda daha hızlı ve sağlıklı hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Sistemi sürekli güncelleyerek yeni hizmetler ekliyoruz. Ülkemizde bulunan vatandaşlarımız tarafından yurt dışı teşkilatımıza yapılacak başvurular ve gönderilecek evrakın, 81 SGK İl Müdürlüğü vasıtasıyla elektronik olarak yurt dışı birimlerimize iletilmesini sağladık. Evvelce, vatandaşlarımız bu evrakları fiziki posta ile göndermek durumunda kaldığından, postanın ulaşmaması, zarar görmesi ve zaman kaybı gibi sorunlar yaşanmaktaydı. Bu sistemle birlikte, çok şükür, bu sorunların hepsini bertaraf etmiş bulunmaktayız" dedi.

Bakan Işıkhan, hükümet olarak yurt dışından emekli olan vatandaşlar için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın Ülkemize araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkarttık. Bu işlemler için Konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinden (YTYBS) doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Bununla, özellikle emekli vatandaşlarımızı ve kıymetli büyüklerimizi bir zahmetten daha kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye olarak, Bakanlık olarak, yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.

'KUVVETLİ BİR TOPLUM OLABİLMEK İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR'

Fransa'da bulunan vatandaşların, Türkiye ile Fransa arasında bir dostluk köprüsü oluşturduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "İki ülkenin birbirini daha iyi anlamalarına, Türkiye'nin buradaki konumunun daha da güçlendirilmesine, Türk ve Fransa halkları arasındaki bağların pekiştirilmesine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Sizlerin hayatın neredeyse her alanında gösterdiğiniz başarıyla, Fransa toplumu içerisinde elde ettiğiniz saygın konumla her zaman iftihar ediyoruz. Sizlerin, mensubu bulunduğunuz çeşitli iş çevreleri, meslek örgütleri ve eğitim kurumları aracılığıyla Fransa'da ülkemizin sesini duyurduğunuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ettiğinizi biliyoruz. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz kalmaksızın yaşamlarını müreffeh bir biçimde sürdürmelerini sağlamak temel gayemizdir" İfadelerini kullandı.Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız birlikte hareket edebildikleri, işbirliği yapabildikleri ölçüde seslerini duyurabiliyorlar. Kuvvetli bir toplum olabilmek, birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmememizi gerektiriyor. Bütünlük içerisinde hareket, görüş ve düşünce farklılıkları ne olursa olsun, ortak davalarda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmekten ve yerel koşullara uyum sağlamaktan geçiyor. Derneklerimizin şimdiye kadar olduğu gibi Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız ile yakın temas ve işbirliğini sürdürmesi önemlidir. Buradaki temsilcilerimiz, her türlü sorununuzun çözümünde sizlere yardımcı olmaya devam edecek, imkanlar ölçüsünde gerekli desteği vereceklerdir."

Bakan Işıkhan, resmi ziyaretleri kapsamında Paris'te Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile bir araya geldi. Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükelçi ve Büyükelçilik personellerine başarılar diledi.