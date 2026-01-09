ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolünü ele aldı

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) Başkanı Murat Doğanay liderliğinde gerçekleştirilen ASAVTALKS serisine Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuk oldu. CHP Eski Milletvekili Faik Tunay'ın moderatörlüğünde yapılan oturuma iş dünyasının önemli isimleri, STK başkanları, üst düzey bürokrasi ve strateji gruplarından temsilciler ile basın mensupları katıldı.

ASAV GENEL BAŞKANI MURAT DOĞANAY: ATEŞ ÇEMBERİNE GİDEN DÜNYADA UYANIK VE SORGULAYICI OLMALIYIZ

ASAV Genel Başkanı Murat Doğanay, Aklımız Fikrimiz Türkiye ve bu bağlamda en önemli konuları süratle ele alıp sonuçları üzerinden değerlendirmeler yapmanın bu konuda ön ayak olan bir düşünce kuruluşu olduğunun altını çizerek uyumamalı, uyuyanların ise sonunun hazin olduğunun altını ateş çemberine doğru giden dünyada uyanık ve sorgulayıcı olmanın önemini çizdi.

YAYCI, MADURO'NUN KAÇIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRTTİ

Yaycı konuşmasına, dünyanın gündemine oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının perde arkası ile başladı. Ayrıca, bu durumun Türkiye'de yaratacağı tehlikelerden ve İran'da Türk bölgelerine yapılan sistematik engellerin kurulmak istenen Büyük İsrail Projesi'ne (Siyonistan) nasıl hizmet ettiğinden de bahsetti.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Venezuela olayında gördük ki, BM sistemi iflas etmiştir."

Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, ABD'nin kendi kurduğu Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 51. Maddesi olan "Birleşmiş Milletler üyelerinden birine karşı silahlı bir saldırı olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alıncaya kadar, bu üyenin bireysel veya toplu meşru müdafaa hakkını zedelemez" kuralını ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca, ABD'nin Viyana sözleşmesi ve NATO'nun 5. Maddesi'ni de hiçe sayarak anayasal bir suç işlediğini dile getiren Yaycı, BM Güvenlik Konseyi daimi üye devletlerin de bu hegemonya hırsına ses çıkarmadığının altını çizdi.

Venezuela'da asıl mesele uyuşturucu değil, Petrol!

Yaycı, Trump'ın Maduro'yu bir devlet başkanı olarak değil bir uyuşturucu suçlusu olarak yakalattığını söylediğini ancak gerçek nedenin Venezuela'nın dünyanın kanıtlanmış en zengin petrol ülkesini olduğunu açıkladı.Operasyonun Delta force tarafıdan önce yapıldığı açıklansada DEA ekipleri tarafından yapılmıştır şeklinde değiştirildiğininde altını çizdi. Venezuella'nın dünyanın en yüksek rezervlerine sahip petrol ülkesi olmasıyla beraber altın yataklarına da ev sahipliğini yaptığı ve Caracas limanını ticarette kullandığını Çin, Rusya, İran ve Türkiye ile yüksek hacimli ticareti olduğunu vurguladı. Yapılan operasyonun deniz tarafından çıkarma ile kolayca sonuca gidildiğini ve bu sonucun jeostratejik bağlamda liman kıyısı olmayan Peru, Bolivia, Arjantin gibi latin Amerika kıtası ülkelerini de etkileyeceğini söyledi.

Sonraki Hedef Arctic- Grönland

ABD Başkanı Donald Trump Venezuella operasyonu sonrası Danimarka'nın parçası olan Grönland'a gözü dikti, 2.hedefin Grönland olduğu ve buranın Danimarka'dan kopartıldıktan sonra alınabileceğini, Danimarka'nın BM ve NATO üyesi olarak doğrudan müdahale yapılmasının hiçbir uluslaraarası hukuk ile bağdaşmayacağının altını çizdi. Grönland, stratejik konumu itibariyle ASAD stratejik araştırmalarında da Çin'in İpek Yolu güzergahının iklim değişikliği ve kutuplarının ısınmasıyla su yollarının buzların erimesiyle açılacağını öngirmesi ve Çin'den kalkan bir geminin %40 daha az maliyet ve ve deniz ulaşımını yarı yarıya indirecek konumda olduğu gerçeği ile perçinlenerek daha da önemli konumda olacağını ortaya çıkartmıştır. Grönland'da arctic derin deniz (Deep Sea Offshore) platform sahalarının olduğu doğlagaz ve petrol denizidir. Hemen akabinde de Svalbard hem küresel ata tohum bankasının olduğu ve yine petrol denizi olan kuzey arctic bölgedir.

Küresel Denklemde Türkiye

Venezuella sonrası Grönland, Svalbard, İran tehlikeleri peşi sıra gelmektedir. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de SDGYPG_SMO(Suriye Milli Ordusu) bir ateş çemberi ve yönetilememezliğe evrilen bir kaos, nüfusun 5,3 Milyonun türkmen 1,7Milyonun ise ithal edilen Kürt ve Araplardan oluştuğu gerçeğinde Türkiye'nin Türkmen hattıyla kardeşlerimizle daha iyi sıcak ilişkide olmamız gerekliliğinin altını çizen Yaycı ayrıca İran'ın Urumiye bölgesinin çölleştiğinin ve PJAK tarafından Kürdistan kılıfı altında Siyonistan kurulması projelendirildiğinin, İran ve Suriye'de proxyler üzerinden vekalet savaşlarıyla İsrail'in önünün açıldığı gerçeğini görmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca İsrail Yunanistan görüşmelerinin hemen akabinde Libya genelkurmay başkanının ve ekibinin Türkiye ziyareti sonrası uçağının düşmesinin nasıl bir tesadüf olduğunu da kamuoyuna sordu. Türkiye, kaoslar içinde paktlar ittifaklar yaparak bölgesel oyun bozucu konumundan küresel oyun kurucu duruma doğru yükselmesinin elzem olduğunu ve coğrafyanın ve jeostratejik konumun bunu gerektirdiğini ifade etti.

Ulus Devlet, Milli Devlet

Anayasanın 66. maddesi üzerinden oyunlar kurulduğunu etnik kimlikler üzerinden Türksüzleştirmeye giden yolların denendiğini ifade eden Cihat Yaycı, Ordu kesinlikle cemaatleştirilmemeli, eğer içeride karşıt gruplar olursa milli çizginin bozulup örneklerini gördüğümüz Irak, Libya, Venezuella, Suriye vb.durumların kaçınılmaz olabileceğini Güçlü Devlet = Güçlü Ordu gerçeğinin altını çizdi.

3 ana başlıkta Türkiye'yi sıkıştırma planlarının olduğunu söyledi.

1) Vekil Örgütler

2) Hukuk ve İnsan Hakları

3) Ekonomik Baskı

Fetö gerçeğinin tamamen temizlenmediğinin altını defaatle çizdi. Türkiye'nin ABD, İngiltere ve 1417'lere kadar giden resmi ülkelerin arşiv belgelerinde TURKİA olarak isminin geçtiğini, Osmanlıcılık veya yeni nesil Osmanlıcılık gibi kavramlarla farklı oyunlar içine çekilmek istendiğini özellikle vurguladı. Abdulhamit'in 1876'da Devletin dili Türkçedir Türk değilsen Devlette istihdam edilemezsin gerçeğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülük ile ordu ve kurumların millileşme kavramının herzamankinden önemli olduğu ve Anadolu Türk yurdunun dünya jeopolitik ekseninde merkez olduğunu, bu bağlamda Kıbrıs , Mavi Vatan ve Libya ile denizden komşuluğumuz ile yeni paktlar açmamızın ve dengeli siyasetle büyüme politikamızın güçleneceğinin altını çizdi.