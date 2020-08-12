Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Söğüt sakinleriyle çay sohbetine katıldı- "Milletin hayrına...
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Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Söğüt sakinleriyle çay sohbetine katıldı- "Milletin hayrına...

Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Söğüt sakinleriyle çay sohbetine katıldı "Milletin hayrına olan işlerde muhalefet ve diğer partilerin yan yana durmasına ihtiyacımız var" "Geçmişin çocuklara aşılanmaması halinde gelecekte yapılan mücadelelere destek verecek neslin kalmayacaktır" "Muhalefet...

12.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:32

Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Söğüt sakinleriyle çay sohbetine katıldı

"Milletin hayrına olan işlerde muhalefet ve diğer partilerin yan yana durmasına ihtiyacımız var"

"Geçmişin çocuklara aşılanmaması halinde gelecekte yapılan mücadelelere destek verecek neslin kalmayacaktır"

"Muhalefet de olsan, başka parti de olsan milletin hayrına olan işlerde yan yana durabilmeyi yeniden kazanabilmeye ihtiyacımız var"

BİLECİK - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 21. yüzyılın Batının kendi içindeki rekabetini açığa çıkardığını belirterek, "Rusya ve Çin ile Batı arasındaki daha büyük mücadeleyi görüyoruz. Bütün bu çalkantılar olurken şu millet olma davasında birlik olamazsak, siyaset bizi bölerse, şuculuk buculuk bizi bölerse aramıza nifak sokmaya çalışanların oyununa gelirsek bu mücadeleleri biz veremeyiz" dedi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamındaki "Anadolu'nun Fethi 1071" anma programın tanıtım toplantısı için geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde içinde bulunduğu heyetle birlikte vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi.

Bilal Erdoğan, 21. yüzyılın dünya için çok çalkantılı geçtiğini, salgının her şeyi açığa çıkardığını anlatarak, "Batının kendi içindeki rekabetini açığa çıkardı. Rusya ve Çin ile batı arasındaki daha büyük mücadeleyi görüyoruz. Bütün bu çalkantılar olurken şu millet olma davasında birlik olamazsak, siyaset bizi bölerse, şuculuk buculuk bizi bölerse aramıza nifak sokmaya çalışanların oyununa gelirsek bu mücadeleleri biz veremeyiz" dedi.

"Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz"

İlçe sakinleriyle konuşan Erdoğan, geçmişin çocuklara aşılanmaması halinde gelecekte yapılan mücadelelere destek verecek neslin kalmayacağını belirterek, "Bizim sınırlarımızın ne kadar geniş olduğunu bugünkü çocuğumuzun da bilmesi lazım. Bizim dünyamız Söğüt'ten, İstanbul, Ankara'dan ibaret olmayacak. Bütün dünyanın derdiyle dertleneceğiz. Eğer bu görüş açısını çocuklarımıza, gençlerimize yerleştiremezsek, bugün Suriye'de mücadele veriyoruz, Doğu Akdeniz'de Yunan'la mücadele veriyoruz, dün olduğu gibi bugün de aynı bu mücadelelere destek verecek neslimiz kalmaz. Nitekim Kıbrıs'tan bahsettik. Kıbrıs'ta yapılan yanlışlardan dolayı bugün verdiğimiz mücadeleye sahip çıkmayan vatandaşlar var orada. Dolayısıyla bugün gencimizin bu davaları bilmesine ve sahiplenmesini sağlayalım ki ileride Allah'ın izniyle daha güçlü olalım. Küffara karşı olur, düşmana karşı olur. Bu mücadeleleri kazanmış bir milletiz. Bundan sonra da kazanmak için geçmişimizle beraber geleceğe yürümemiz lazım. Buna gericilik diyen var, yobaz diyen var. Ama gericilik diyor, yobaz diyor 'Bak Yunan ne diyor, ne yapıyor' dediğin zaman pusup kalıyor. 'Adamın arkasında Avrupa Birliği var' diyor çekiniyor. Sen kendi neslinden alacaksın gücünü. Bugüne kadar bütün zaferlerimizde askerimiz daha fazla değil. Malazgirt'te üçte bir ordun var ama kazanıyorsun. 'Ben bunu ya kazanırım ya da buradan göçerim' diyorsun. Bu mücadeleyi verirken de şucu bucu diye kimseyi ayırmıyorsun. Bu bayrağın altında toplanacak kim varsa ümmet anlayışına sahip olacak kim varsa gelsin diyorsun. Küffara karşı beraber mücadele edelim diyorsun" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar siyasetimizde var"

Ayrıca Erdoğan, milletin hayrına olan işlerde muhalefet ve diğer partilerin bir arada olması gerektiğini vurgulayarak, "21. yüzyıl dünya için çok çalkantılı. Salgın her şeyi açığa çıkardı. Batının kendi içindeki rekabetini açığa çıkardı. Rusya ve Çin ile batı arasındaki daha büyük mücadeleyi görüyoruz. Bütün bu çalkantılar olurken şu millet olma davasında birlik olamazsak, siyaset bizi bölerse, şuculuk buculuk bizi bölerse aramıza nifak sokmaya çalışanların oyununa gelirsek bu mücadeleleri biz veremeyiz. Muhalefet de olsan başka parti de olsan şu milletin hayrına olan işlerde yan yana durabilmeyi yeniden kazanabilmeye ihtiyacımız var. Bir parti mensubiyetim var ama bunlardan bağımsız olarak konuşuyorum. Cumhurbaşkanı'nın oğluyum ama inanın öyle konuşmuyorum. Millet olma fikrini gerçekleştirelim. Düşmanımızı sevindirecek şeyler söylemeyelim, yapmayalım. Ondan sonra o konuda bu konuda ayrı düşün. Bunları tartışalım. Ekonomiydi, emeklilikti bu konularda ayrı fikirler olabilir. Milletin menfaatini gerektiren konuda altımızı oymayalım. Gidip Avrupa'da bizim düşmanlarımıza bizi şikayet eden adamlar var siyasetimizde" dedi.

Dünya Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, Söğüt sakinleriyle çay sohbetine katıldı- 'Milletin hayrına...

Kaynak: İHA

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