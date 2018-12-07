Dudak Dolgusu Yaptıran Kadın, Hayatının Şokunu Yaşadı
İngiltere'de dudak dolgusu yaptıran Billie Roocroft isimli kadın, umduğunu bulamadı. Dudakları şişen ve tanınmaz hale gelen talihsiz kadın, insanları bilinçlendirmek için fotoğraflarını paylaştı.
Dudak dolgusu yaptıktan sonra dudakları şişen ve tanınmaz hale gelen 23 yaşındaki Billie Roocroft, operasyonun ne kadar riskli olduğu konusunda insanları uyarmak fotoğraflarını paylaştı.
"ENDİŞE ETME" DEDİLER AMA...
Billie, gittiği estetik merkezinde dudak dolgusu yaptıktan sonra dudakları şişmeye başladı. Operasyonu gerçekleştiren kişiye durumu anlatan talihsiz kadın, dudaklarının uyuştuğu için şiştiğini ve endişe etmemesi gerektiğini söylendi.
HEMEN DOKTORA GİTMESİNİ İSTEDİ
Ancak durum hiç de umduğu gibi olmadı. Eve gittikten sonra acı çekmeye başlayan Billie, dudaklarının fotoğraflarını çekip operasyonu gerçekleştiren kişiye gönderdi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten karşıdaki kişi, talihsiz kadına hemen doktora gitmesini söyledi.
DUDAKLARI NORMALE DÖNDÜ
Hastaneye gittikten sonra doktorların verdiği ilaçla talihsiz kadının dudakları normale döndü.
İşte genç kadının dolgu yaptırmadan önceki hali;
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DAHA 23 YAŞINDA DOLGU YAPTIRMIŞ SANA HER ŞEY MÜSTEHAK DUDAĞINA DOLGU YAPTIRACAĞINA DOMUZ BURNUNU YAPTIRAYDIN YACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BETER OLUN AKILLANMAZSINIZ SİZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok güzel olmuş bizim kezbanlarda yaptırsın..Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırSAYIN HAKİM: SONUNA KADAR KATILIYORUM ÇOK GÜZEL OLMUŞ HEMEN BİZİM KEZBOLARDA YAPTIRMALI1 1 Yayından Kaldır
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yahu ne kdr güzel bir bayansın,bırakda dudağında çirkin olsun ne var yani..Cevap Yaz Yayından Kaldır