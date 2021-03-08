DSİ son 18 yılda Düzce'de 37 tesis yaptı
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DSİ son 18 yılda Düzce'de 37 tesis yaptı

08.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:46
DSİ son 18 yılda Düzce'de 37 tesis yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Düzce'de su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 tesis ile 464 milyon 781 bin 690 lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Düzce'de su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 tesis ile 464 milyon 781 bin 690 lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Düzce'ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, DSİ'nin depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalıştığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdürü Yıldız, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." dedi.

"Düzce'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz"

Düzce'de su kaynaklarını geliştirmek için son 18 yılda kente 37 adet tesis ile 464 milyon 781 bin 690 lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Düzce'de son 18 yılda 1 baraj, 2 içme suyu tesisi, 6 HES tesisi inşa ettik. Diğer taraftan Düzceli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Düzce'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmalarının devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleri ile 130 bin 846 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 5,05 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini ifade etti.

Yıldız ayrıca Düzce'de taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 28 adet dere ıslah projesi ile 58 yerleşim yeri ve 38 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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