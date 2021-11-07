DP Genel Başkanı Uysal, Kocaeli'de partisinin il kongresine katıldı Açıklaması

KOCAELİ (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkede adaleti tesis ederek herkesin hukukundan emin olduğu, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye idealini hep beraber ortaya çıkarmak durumundayız. O nedenle diyoruz; başka bir Türkiye mümkün." dedi.

Partisinin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) düzenlenen Kocaeli İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Uysal, iktidara tarım, ekonomi ve dış politika alanlarında eleştirilerde bulundu.

Ülkenin tarıma dayalı sanayisinin, en temel girdilerini ithal etmek mecburiyetinde bırakıldığını savunan Uysal, Türkiye'nin bereketli topraklarında her ürünün yetiştirilebileceğini kaydetti.

DP'nin hedeflerinden bahseden Uysal, "Bu birikimi inşallah milletin hizmetine sunacağız. Yürüdüğümüz yolda kılavuzumuz; millet, inandığımız değerler... Bugün de bu ülkenin bu tarihi eşliğinde sadece vazifemiz iktidar değişikliği değildir. Bu ülkede adaleti tesis ederek herkesin hukukundan emin olduğu, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye idealini hep beraber ortaya çıkarmak durumundayız. O nedenle diyoruz; başka bir Türkiye mümkün." ifadesini kullandı.

Ülkede üretim zincirlerini yeniden tarif edecek ve tarımı yeniden stratejik alan olarak benimseyecek bir parti olduklarına işaret eden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendine yeter değil, aynı zamanda dünyaya ihraç eden bir ülke olarak, gençlerinin, doğduğu topraklarda gelecek hayali kurduğu, anaların evlatlarının tabutlarına değil, evlatlarına sarılabildiği bir Türkiye'yi, dedelerin ve ninelerin, torunlarının geleceğinden emin olduğu bir Türkiye'yi inanın bizden başka, sizden gayri yapabilecek bir siyasi heyetin, tecrübenin, zihniyetin olmadığını biliyoruz. Çünkü biz sadece oyunu aldığımız insanların değil, oyunu alamadığımız insanların da her daim rızasını gözeterek bu noktalara geldik."

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