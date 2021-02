Doya Doya Moda dış ses kim? Dış ses Gökhan Akçakara kimdir?

Doya Doya Moda'nın yarışmacıları kadar dış sesi de adından söz ettiriyor. Doya Doya Moda yarışmasının dış sesi Gökhan Akçakara ve yarışmacılar arasındaki diyaloglar dikkat çekiyor. Peki, Doya Doya Moda dış sesi Gökhan Akçakara kimdir? Hafta içi her gün yayınlanan programda yüzünü görmediğimiz ancak sesini her an duyduğumuz Doya Doya Moda dış sesi Gökhan Akçakara hakkında bilgileri derledik...

DOYA DOYA MODA DIŞ SES KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da seslendirmesiyle dikkat çeken isim Gökhan Akçakara'dır.

GÖKHAN AKÇAKARA KİMDİR?

Türk profesyonel seslendirme sanatçısı Gökhan Akçakara, 2 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi İşletme bölümü'nü bitiren Gökhan Akçakara,tiyatro kökenli olmayan seslendirme sanatçılarındandır.

Lise ve ortaokul öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirmiş ve 94 mezunları arasına adını yazdırmıştır. Yüksek öğrenim sonrası, 2 yıl da Marmara Üniversitesi Basın İşletmeciliği ve Ekonomi bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

1994-1995 yılları arasında da Yasemin Kumral Şimşek spikerlik ve diksiyon kursunda eğitim alarak, şu an sürdürdüğü mesleğine ilk adımı atmıştır. Seslendirme hayatına 1996 yılında, İstanbul'daki Promay seslendirme stüdyolarında başlayan sanatçı, aynı zamanda interStar televizyonunda ile Power FM'de spor spikerli ve Capitol FM'de programcı olarak çalışmıştır.

2007 yılından beri Show TV magazin programlarının değişmeyen ve kemikleşen seslendirmeni olarak da çalışmaktadır. Pazar Sürprizi ve Cumartesi Sürprizi isimli programlar her hafta sonu sabahı uzun yıllardır Gökhan Akçakara'nın sesiyle ekrana gelmektedir. Ayrıca TRT 1'de her gün yayınlanan "1'de BUGÜN" isimli programın da seslendirmeni olarak görev almaktadır.

2007-2011 yılları arasında Nickelodeon'nın kurumsal sesi olarak çalışan sanatçı, 2011'den beri Kidz TV kanalında bu görevi sürdürmektedir. 2001-2003 yılları arasında YKM'nin ve 2002-2004 yılları arasında Carrefour firmalarının kurumsal sesi olarak görev almıştır.

Yirmi yılı aşan meslek hayatında, (Atv) Elifnağme, (Kanal D ve Star TV) Şaka Gibi, (Kanal D) + Moda, (Kanal D) Sıra Bende, (Show Tv) Benim Annem Dans Edemez, (TRT Müzik) Vokalist, TRT HD (OtoHeyecan) gibi televizyon programlarında, VTR seslendirmeni olarak karşımıza çıkmıştır.