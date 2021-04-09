DÖNMEZ: HEDEFİMİZ KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ 870 MİLYON LİRAYA ÇIKARTMAK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2023 yılında hedefimiz, kamu binalarında enerji verimliliğini 870 milyon liraya çıkartmak ve yüzde 15 tasarruf sağlamak" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "2023 yılında hedefimiz, kamu binalarında enerji verimliliğini 870 milyon liraya çıkartmak ve yüzde 15 tasarruf sağlamak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında, "Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninin ardından Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Bakan Dönmez'e külliyeyi gezdirdi ve yerleşke hakkında bilgi verdi. Külliyedeki bir amfiyi de ziyaret eden Dönmez, burada bir süre sırada oturdu. Daha sonra Bakan Dönmez, beraberindeki yetkililer ile birlikte külliye bahçesine bir hatıra ağacı dikti.

"ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI OLMAZSA OLMAZ"

Protokol imzalandıktan sonra konuşma yapan Dönmez, "Ülkemizin köklü üniversitelerinden Marmara Üniversitesi'nin, bugün itibarıyla İstanbul'un çeşitli semtlerinde eğitim veren birimlerini inşallah çok kısa süre içinde Maltepe'de içinde bulunduğumuz bu alanda, hizmet vermeye başlayacak. Biraz önce sayın rektörümüz ve yetkililerden de briefing aldık. Burası 2 milyon 500 bin metrekarelik, tek çizgi altında belki Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinden. Yeni adıyla külliyelerinden birisi olacak. Burada bu projeye destek veren, hamilik yapan sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi, bu üniversitenin mezunlarından birisi sayın Cumhurbaşkanımız ve bir vefa örneği olarak da üniversitemiz rektörü de bu yerleşkeye Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi adını verdiler. Özellikle biliyorsunuz bina kalitesinde ciddi iyileşmeler söz konusu. Bunu da kamu ve eğitim binaları başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz. Bizim için olmazsa olmazlardan birisi enerjinin verimli kullanılması. Bunun içinde bu binalar daha projelendirilmeden buradaki kriterlerin dikkate alınması son derece önemli" dedi.

"YEŞİL BİR KÜLLİYE"Külliye ile ilgili bilgi veren Dönmez, "Burada yeşil bir külliye göreceğiz. Yeşil bir külliye demek şu, tükettiği enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretecekler. Attıkları atıkları da geri kazanım anlamında burada güzel tesisler olacak. Sıfır atık projesiyle bu yerleşkemiz hayata geçmiş olacak. En ucuz enerji, tasarruf edilen enerji. İşin başında bunu iyi projelendiremzsiniz sonra çok daha fazla vakit e nakit harcamak zorunda kalıyorsunuz. Üniversitemiz de bu işin şuurunda" ifadelerini kullandı.

HEDEF ENERJİYİ YÜZDE 15 DAHA VERİMLİ KULLANMAK"Enerji verimliliği konusunda özellikle kamu binalarında geçtiğimiz yıl hedeflediğimiz ve Cumhurbaşkanlığı programına da yerleştirdiğimiz bir hedef var" diyen Dönmez, "Enerjiyi yüzde 15 daha verimli kullanma hedefi. Bu kapsamda kamu binalarımız, eğitim kurumlarımız, yerel yönetimlerin binaları dahil, bu yüzde 15 hedefi tutturmak için çeşitli projeler yapıyorlar. Biz de bakanlık olarak bu projelere destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

ENERJİ ALANINDA SON 4 YILDA 4.8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDIProtokolün kapsamının ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik çalışmalar olduğunu ifade eden Dönmez, "Yine proje yazılım ve yönetim tecrübesinin, becerisinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda ortak projeleri geliştireceğiz. Enerji verimliliği ile ilgili yayın yapılması ve iletişim mecralarında görünürlüğün sağlanması da hedeflerimiz arasında. Son 4 yılda 4,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı enerji verimliliği alanında. Buna karşılık da elde edilen tasarruf, 1,2 milyon dolar. Bu alana yatırım yaptığınızda hemen karşılığını almaya başlıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl özelinde bu rakamları verecek olursak, 635 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu ve elde edilen tasarruf da 158 milyon dolar. Kabaca 5 yılda geri kazanabiliyorsunuz ama belki onlarca yıl ondan istifade etme imkanına sahipsiniz" dedi.

TOPLAM DESTEK MİKTARI 43 MİLYON LİRAYA ULAŞTIÖte yandan verimliliğin artırılmasına dönük desteklerin de devam ettiğini vurgulayan Fatih Dönmez, "Daha önce sanayi, imalat sektörüne 300 bin lira olan desteğimizi 1,5 milyon liraya artırmıştık. Nisan 2020 itibarıyla da bu alanda desteklenen proje sayısı 325, toplam destek miktarı da 43 milyon liraya ulaştı. Son ekonomi reform paketinde, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu verimlilik artırıcı projelerin kapsamı genişletilecek. Sadece sanayi kurum ve kuruluşları ile sınırlı kalmayacak. Ticari binalar, enerji, hizmet sektörü ve tarım tesislerini de içerecek şekilde genişleyecek" diye konuştu.

SON 3 YILDA 2 MİLYON 644 BİN AĞAÇ DİKİLDİ2023 yılında hedefimiz, kamu binalarında enerji verimliliğini 870 milyon liraya çıkartmak diyen Bakan Dönmez, "Ve yüzde 15 tasarruf sağlamak. Bakanlığımız bununla birlikte emisyonların azaltılması ve yutak alanlarının genişletilmesi kapsamında ağaçlandırma kampanyasına da destek verdi. son 3 yılda enerji sektörümüz 2 milyon 645 bin ağaç diktik" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ——————————-İmza töreni-Bakan Dönmez'in konuşması-Külliyeyi gezmesi-Ağaç dikimi

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı