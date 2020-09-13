Diyarbakır Valisi Karaloğlu ziyaretlerini sürdürüyor
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu ziyaretlerini sürdürüyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, geçen hafta kentteki ziyaretlerini sürdürdürdü.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu ziyaretlerini sürdürüyor
13.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:08

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, geçen hafta kentteki ziyaretlerini sürdürdürdü.

Vali Karaloğlu, ilköğretim 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında ve velilerinin sürekli olarak faydalanabileceği sosyal bir eğitim projesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Bilgi Evinde, Millet Kıraathanesini ve dersliklerini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Karaloğlu, öğrencilerden kıraathanenin kapanış saatinin ileriye alınmasına yönelik gelen talep üzerine kapanış saatinin ileri bir saate alınması ve kitap sayısının artırılması talimatını verdi.

Dersliklerde de incelemelerde bulunan Karaloğlu, yetkililere Kovid-19 tedbirlerini hatırlatarak dersliklerde eğitim gören öğrencilerin sayılarının yarıya düşürülmesini ve sosyal mesafeye uygun şekilde sınıfların oluşturulmasını, Eba Tv'den imkansızlık nedeniyle yararlanamayan çocukların kullanımına sunulması talimatı verildi.

Daha sonra Kayapınar ilçesinde kaldırım ile peyzaj düzenlemesi ve ışıklandırma yapılacak caddelerde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi mesire alanında da incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, Devegeçidi köprüsünde yetkililerden tarihi köprünün dokusunun korunarak bir düzenleme yapılmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Piknik alanındaki incelemesinde ise Karaloğlu, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince yol düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek alanın daha faal hale getirilmesine yönelik olarak çevre düzenlemesi yapılması, alanda gençler için bir kamp yeri, kadınlar içinse sosyal etkinlik noktaları oluşturulması ve alanda bulunan havuzun aktif edilerek gençlerin hizmetine sunulması talimatını verdi.

Alanda piknik yapan ailelerle sohbet eden Karaloğlu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA

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